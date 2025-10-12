Kdo je Plestenjakova novopečena žena Tadeja Majerič?

Jan Plestenjak je v Škofji Loki večno zvestobo obljubil svoji izbranki Tadeji Majerič. Novopečena zakonca, ki sta svojo zvezo uradno potrdila pred dvema letoma, sta javnosti v preteklih letih le redkokrat omogočila vpogled v njuno zasebno življenje, enako pa sta se odločila tudi za poroko. Obred naj bi potekal v ožjem krogu, zakonca pa sta se odločila, da podrobnosti z javnostjo ne bosta delila. Kdo je Mariborčanka, ki je pevcu ukradla srce?

Jan Plestenjak se je včeraj v ožjem krogu poročil s svojo izbranko Tadejo Majerič, a kdo sploh je pevčeva novopečena žena, ki je prevzela njegov priimek in si ga že spremenila na družbenih omrežjih? Mariborčanka, rojena 31. avgusta 1990, je bila profesionalna tenisačica, ki je v svoji karieri zaigrala tudi na prestižnem turnirju za Grand Slam. Leta 2014 se je namreč na OP Avstralije pomerila z Ajlo Tomljanović, proti kateri je na žalost izgubila.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Svojo kariero je začela leta 2005 in v njej dosegla številne uspehe. Najvišje se je na svetovni lestvici posameznic uvrstila novembra 2013, ko je zasedla 111. mesto. V okviru turnirjev ITF je osvojila devet naslovov v posamični konkurenci ter šest v dvojicah. Uspešna športnica je osem nastopov zbrala tudi za slovensko reprezentanco in je nasprotnici klonila zgolj enkrat. Prvič je v slovenskem dresu igrala leta 2007, nazadnje pa pred desetimi leti.

Nad teniškim loparjem pa ji je uspelo navdušiti tudi svojega dragega. "Čeprav imam tremo, ker motorično nisem najbolj spreten tip, se je izkazalo, da imam kar nek občutek za ta šport," nam je Plestenjak pred meseci zaupal v Popkastu in se pošalil: "Moram povedati, da kakor sem jaz slab v športu, je pa ona v petju mogoče še malo slabša. Mislim, da se res ne želi učiti petja."