Kdo je Tina Gaber?

Prvo septembrsko soboto naj bi se poročila predsednik vlade Robert Golob in partnerica Tina Gaber, s katero sta v zvezi okoli tri leta. A kdo sploh je nekdanja manekenka, vplivnica in lobistka?

Kot smo poročali v sredini oddaji 24UR Zvečer, naj bi se v začetku septembra poročila premier Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber. Gaber je slovenski javnosti znana že dlje časa, sprva kot manekenka, kasneje pa kot lobistka in vplivnica. V zadnjih letih, odkar je v zvezi s predsednikom vlade, pogosteje izraža tudi politična stališča.

Robert Golob in Tina Gaber na slavnostni seji MOL FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Zvezdnica, ki ji samo na Instagramu sledi več kot 33 tisoč sledilcev, je od vložitve podpisov proti odlovu nutrij leta 2023 nadaljevala rdečo nit aktivizma za pravice živali. Trenutno je angažirana pri zakonu o zaščiti živali. Gaber vodi tudi svoj podkast, v katerem odpira najrazličnejše tematike: od spolnih zlorab otrok in družinskega nasilja, stisk palestinskih otrok, do bolj lahkotnih tematik, kot so zmenki in partnerski odnos.

Z vsebinami in izjavami vsake toliko poskrbi tudi za razburjenje javnosti. Nazadnje je bilo negodovanje slišati po njenih nasvetih za zdravo prehranjevanje upokojencev. Kritike in ostre komentarje sicer na družbenih omrežjih pogosto pospremi z ironijo.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

Mateja Gaber svojo hči opiše kot "sočutno in srčno". "Rada pomaga. Pomagala bo ob treh ponoči," je dejala. Kaj pa jo najbolj razjezi pri hčeri? "Ko si vsega želi v istem trenutku," je povedala v videoposnetku, ki ga je Tina Gaber objavila na Instagramu.

Poročil naj bi ju Zoran Janković