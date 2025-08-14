Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Domača scena

Kdo je Tina Gaber?

Ljubljana, 14. 08. 2025 17.41 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Simon Vadnjal , R. M.
Komentarji
82

Prvo septembrsko soboto naj bi se poročila predsednik vlade Robert Golob in partnerica Tina Gaber, s katero sta v zvezi okoli tri leta. A kdo sploh je nekdanja manekenka, vplivnica in lobistka?

Kot smo poročali v sredini oddaji 24UR Zvečer, naj bi se v začetku septembra poročila premier Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber. Gaber je slovenski javnosti znana že dlje časa, sprva kot manekenka, kasneje pa kot lobistka in vplivnica. V zadnjih letih, odkar je v zvezi s predsednikom vlade, pogosteje izraža tudi politična stališča.

Robert Golob in Tina Gaber na slavnostni seji MOL
Robert Golob in Tina Gaber na slavnostni seji MOL FOTO: Aljoša Kravanja

Zvezdnica, ki ji samo na Instagramu sledi več kot 33 tisoč sledilcev, je od vložitve podpisov proti odlovu nutrij leta 2023 nadaljevala rdečo nit aktivizma za pravice živali. Trenutno je angažirana pri zakonu o zaščiti živali.

Gaber vodi tudi svoj podkast, v katerem odpira najrazličnejše tematike: od spolnih zlorab otrok in družinskega nasilja, stisk palestinskih otrok, do bolj lahkotnih tematik, kot so zmenki in partnerski odnos.

Preberi še Robert Golob in Tina Gaber naj bi se v kratkem poročila

Z vsebinami in izjavami vsake toliko poskrbi tudi za razburjenje javnosti. Nazadnje je bilo negodovanje slišati po njenih nasvetih za zdravo prehranjevanje upokojencev. Kritike in ostre komentarje sicer na družbenih omrežjih pogosto pospremi z ironijo.

Mateja Gaber svojo hči opiše kot "sočutno in srčno". "Rada pomaga. Pomagala bo ob treh ponoči," je dejala. Kaj pa jo najbolj razjezi pri hčeri? "Ko si vsega želi v istem trenutku," je povedala v videoposnetku, ki ga je Tina Gaber objavila na Instagramu.

Poročil naj bi ju Zoran Janković

Podrobnosti o tem, kje se bo odvil dogodek, ali bosta poroko delila z mediji, pa tudi, kdo bo na poroki pel, še niso znane. Je pa Tina Gaber sicer velika oboževalka izvajalcev in izvajalk iz 90. let prejšnjega stoletja in bosanskega pevca Zdravka Čolića.

Novico o poroki je novinarki Kaji Kobetič potrdilo več nepovezanih virov, ki naj bi bili povabljeni na njuno poroko. Kot je še poročala, naj bi par poročil ljubljanski župan Zoran Janković.

tina gaber robert golob poroka zoran janković
Naslednji članek

Ana Klašnja dopustuje v Španiji

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (82)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jure112
14. 08. 2025 19.02
+1
Izredno dobro ga vlece, malo je takih👍👍👍
ODGOVORI
1 0
petka5
14. 08. 2025 19.00
-3
Srečno - kot vsem drugim v zakonu. Naj traja. Janšari in Demokracija njegova pa neko favšijo in ljubosumje zganjajo berem
ODGOVORI
0 3
BroNo1
14. 08. 2025 19.00
+4
Najbolj smešno je to, da vlada nima kaj ponuditi pa nas fopajo s poroko od katere narod nima nič…
ODGOVORI
4 0
96bimBo
14. 08. 2025 18.57
+6
Delala je v Monte Carlu.
ODGOVORI
6 0
Jejzus
14. 08. 2025 18.54
+8
" Kdo je Tina Gaber?" Po mojem laičnem mnenju je ženska, ki ima rada nutrije. In še to ne bi vedel, če ne bi bilo vas.
ODGOVORI
8 0
Mukec
14. 08. 2025 18.50
+4
in prisegla bo večno zvestobo 🤣
ODGOVORI
4 0
Anion6anion
14. 08. 2025 18.52
+5
Ha ha večno zvestobo.... Šala leta
ODGOVORI
5 0
ptuj.si
14. 08. 2025 18.49
+5
Očitno frenki po večerji na zaprtem oddelku dobi malo časa, da lahko malo piše bedarije po internetu. Frenki, sedaj boste lahko v tvoji ustanovi kadili travo. Veseli se.
ODGOVORI
6 1
Tami69
14. 08. 2025 18.48
+4
Monako..
ODGOVORI
4 0
pravica1
14. 08. 2025 18.47
+12
Nikogar prav zares ne zanima.
ODGOVORI
12 0
Tho mp son
14. 08. 2025 18.46
+2
Oba Trumpiča je potrebno popljuvat z obeh strani , glavnima nastopačema v jugosloveniji pa vseskozi obnavljat svetniški sij . S pomočjo cenzure in avtocenzure .
ODGOVORI
2 0
300 let do specialista
14. 08. 2025 18.45
+5
🐴
ODGOVORI
5 0
Anion6anion
14. 08. 2025 18.45
+9
A bo golob zdaj nosil priimek Golob -Gaber. ? Ali bo kar njen priimek prevzel in bo copata Gaber.
ODGOVORI
9 0
frenk707
14. 08. 2025 18.45
-9
Janševci že tri leta prebolevajo abstinenčno krizo in odtegnitveni sindrom od oblasti in vladanja, zato pa tudi že halucinirajo, doživljajo delirije.
ODGOVORI
1 10
Po možganski kapi
14. 08. 2025 18.41
+3
Tina Gaber je najbolj vplivna Slovenka odkar se je prvič slišalo za ime Slovenija.
ODGOVORI
5 2
Tho mp son
14. 08. 2025 18.40
+3
Vučiću se očita , da vlada s pomočjo medijev .... Iz jugoslovenije pa dobiva sproti inštrukcije !
ODGOVORI
3 0
Ricola Swiss
14. 08. 2025 18.40
+8
Toliko pišete o Robertini, da mi iz Dobruške vasi in Šentjerneja predlagamo v skupščini, da ji podelijo red za izredne zasluge, tudi gošpod Snežič bi nas podprl.
ODGOVORI
8 0
Po možganski kapi
14. 08. 2025 18.38
+11
Tina Gaber ima tudi burno preteklost z gospodom Snežičem sta imela tudi bližnja srečanja,ki jih je dobro doživela.
ODGOVORI
11 0
Verus
14. 08. 2025 18.38
+7
Gaber vodi svoj podkast? Auuuu slovenščetine
ODGOVORI
7 0
Delavec_Slo
14. 08. 2025 18.36
+13
Kdo je nič od nič navadna frajla!
ODGOVORI
13 0
Po možganski kapi
14. 08. 2025 18.36
+13
Tina Gaber bo sedaj svetovala Robiju doma in v službi,da imamo urejeno zdravstvo in,da bo gospod Maljevc še do konca mandata zgradil 20 tisoč novih stanovanj.
ODGOVORI
14 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089