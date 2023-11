Kdo je v letošnjem letu najbolj navdušil z občutkom za lepoto?

Barbara Čeferin, Almira Sadar in Manca Košir so tri od devetih izjemnih osebnosti, ki so jih včeraj počastili na gala dogodku v ljubljanski Cukrarni. Prejemniki in prejemnice nagrad revije Elle so tisti posamezniki, ki so nas v tem letu najbolj navdihovali s svojim življenjskim slogom, občutkom za lepoto in izražanje ter ustvarjalnostjo.

Vrhunec modnega dogodka v ljubljanski Cukrarni je bila podelitev nagrade za življenjsko delo, ki jo je letos prejela slovita publicistka Manca Košir. "Zelo lepo mi je pri duši in srcu, ker sem že od otroštva modna navdušenka. Vesela sem, da sem dobila to nagrado, ker postajam sporočilo za trajnostno modo" je dejala po prireditvi. Za dogodek se je odela v barve ogroženega belega tigra, ekstravagantni živo zeleni uhani so bili darilo njene vnukinje. Nagrajenka nam je sicer zaupala, da za vsakodnevni modni stil ne porabi veliko časa, a da ji moda prinaša veliko veselja. Zase pravi, da je Pika Nogavička, ki se rada igra, stil pa da je igra izražanja in kreacije. Tudi ostali nagrajenci o stilu ne razmišljajo veliko. Poudarjajo, da je pri teh stvareh glavni občutek. Barbara Čeferin, Elle ženska leta 2023, je dejala, da je to nekaj, kar imaš in ne nekaj, o čemer razmišljaš. Almira Sadar, Elle modna oblikovalka leta 2023, pa je dodala, da sama sebe ne jemlje kot objekt, ki bi ga morala oblikovati. Morda tudi zato, ker je to njeno vsakodnevno delo.