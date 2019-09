Kdo je z obiskom presenetil Rebeko Dremelj?

"Glej, kdo je prišel k meni ... hitro roke v zrak tiste, ki ste z njim pele v prvih vrstah – TI SI TA, KI MOČ IMA, PUŠČICA, KI DOBRA ZNA, V SRCE ZADETI VSAKEGA ... (smeh)," je na Instagramu pod skupno fotografijo s pevcem in plesalcem Sebastianom zapisala Rebeka Dremelj in dodala del uspešnice Ti si ta. Skupaj sta obujala spomine na njegovo pevsko kariero. Simpatična Brežičanka je med drugim še dodala: "Vem, da se je malo postaral, jaz sem ista, kot sem bila, ampak kaj hočemo, takšno je življenje (smeh). Po srcu sva še vedno oba dvajsetletnika. A ne Sebastian? Če bo dež, midva nisva kriva (smeh)," se je pošalila in s tem dala vedeti, da sta se naklepetala za nazaj in za naprej.

Spomnimo, da je simpatični Mariborčan pred dvajsetimi leti veljal za najstniškega idola in da je polnil dvorane po Sloveniji. V okviru turneje Popstars Tour se je pridružil na odru skupinamGame Over, Power Dancers in Bepop, ki se vrača na sceno, a tokrat samo v dekliški zasedbi.

Sebastian se je pred leti odločil, da bo končal pevsko kariero in se raje povsem posvetil plesu. Danes je lastnik ene največjih slovenskih plesnih šol, imenovane po njem, pridobil pa je tudi licence za inštruktorja zumbe.