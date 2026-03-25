Kdo je zvezdniška odvetnica Luke Dončića z vzdevkom Disso Queen?

Luka Dončić si je po koncu zveze z dolgoletno partnerko in zdaj že nekdanjo zaročenko moral poiskati pravno pomoč, saj se bosta z Anamario Goltes o skrbništvu nad hčerkama in višini preživnine dogovarjala na sodišču. 27-letni košarkar je za svojo zastopnico izbral eno najboljših in najbolj znanih odvetnic za ločitve v Los Angelesu, Lauro Wasser, kažejo dokumenti, ki jih je ta v njegovem imenu že vložila na sodišču v mestu angelov, da je res najboljša, pa dokazuje tudi seznam strank, ki jih je že zastopala.

Laura Wasser, zvezdniška odvetnica, zastopa Luko Dončića. FOTO: Profimedia

Kim Kardashian, Britney Spears, Angelina Jolie in Jennifer Garner so nekatera imena, ki jim je Wasser, katere vzdevek je ravno zaradi zvezdniških strank 'Disso Queen' ali 'razdiralka zakonov', pomagala do razveze in izborila zanje čim bolj ugodne pogoje ločitve, vključno s skrbništvi nad otroki in preživninami. Zadnji v vrsti, ki ga je zastopala v primeru skrbništva nad otrokom v tožbi z nekdanjo zaročenko in zmagala, pa je bil pevec Post Malone.

Wasser naj bi se Dončićevi ekipi pridružila nekaj dni po tem, ko je Anamaria v začetku meseca vložila zahtevo za preživnino, odvetnica pa si prizadeva, da bi zahtevo Goltesove zavrgli, ker nihče od družinskih članov – Luka, hčerki in Anamaria – ni rezident Kalifornije. Odvetnica je ob tem opozorila, da je košarkar že februarja v Sloveniji vložil tožbo zoper nekdanjo zaročenko in dodala, da se mora nekdanji par o družinskih zadevah dogovoriti na domačem sodišču. Izpostavila je še, da nekdanja manekenka s pravnim postopkom v Los Angelesu najverjetneje skuša iztržiti višjo preživnino, saj je Kalifornija znana po tem, da so sodišča naklonjena visokim preživninam.