Domača scena

Kdo je zvezdniška odvetnica Luke Dončića z vzdevkom Disso Queen?

Los Angeles, 25. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Laura Wasser

Luka Dončić je najel eno najbolj znanih odvetnic za ločitve na svetu, z njeno pomočjo pa računa, da bo zmagal v sporu z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes, s katero se borita tudi za skrbništvo nad hčerkama. Da je, tako kot on, najboljša na svojem področju, kaže tudi seznam strank, ki jih je Laura Wasser že zastopala.

Luka Dončić si je po koncu zveze z dolgoletno partnerko in zdaj že nekdanjo zaročenko moral poiskati pravno pomoč, saj se bosta z Anamario Goltes o skrbništvu nad hčerkama in višini preživnine dogovarjala na sodišču. 27-letni košarkar je za svojo zastopnico izbral eno najboljših in najbolj znanih odvetnic za ločitve v Los Angelesu, Lauro Wasser, kažejo dokumenti, ki jih je ta v njegovem imenu že vložila na sodišču v mestu angelov, da je res najboljša, pa dokazuje tudi seznam strank, ki jih je že zastopala.

Laura Wasser, zvezdniška odvetnica, zastopa Luko Dončića.
FOTO: Profimedia

Kim Kardashian, Britney Spears, Angelina Jolie in Jennifer Garner so nekatera imena, ki jim je Wasser, katere vzdevek je ravno zaradi zvezdniških strank 'Disso Queen' ali 'razdiralka zakonov', pomagala do razveze in izborila zanje čim bolj ugodne pogoje ločitve, vključno s skrbništvi nad otroki in preživninami. Zadnji v vrsti, ki ga je zastopala v primeru skrbništva nad otrokom v tožbi z nekdanjo zaročenko in zmagala, pa je bil pevec Post Malone.

Preberi še Anamaria se bori na 'napačnem' sodišču, otroka živita v Sloveniji

Wasser naj bi se Dončićevi ekipi pridružila nekaj dni po tem, ko je Anamaria v začetku meseca vložila zahtevo za preživnino, odvetnica pa si prizadeva, da bi zahtevo Goltesove zavrgli, ker nihče od družinskih članov – Luka, hčerki in Anamaria – ni rezident Kalifornije. Odvetnica je ob tem opozorila, da je košarkar že februarja v Sloveniji vložil tožbo zoper nekdanjo zaročenko in dodala, da se mora nekdanji par o družinskih zadevah dogovoriti na domačem sodišču. Izpostavila je še, da nekdanja manekenka s pravnim postopkom v Los Angelesu najverjetneje skuša iztržiti višjo preživnino, saj je Kalifornija znana po tem, da so sodišča naklonjena visokim preživninam.

Preberi še Dončić potrdil razhod z Anamario, boril naj bi se za skrbništvo

"Anamaria je Luki preprečila stik s hčerkama, zaradi česar je bil februarja primoran vložiti tožbo v Sloveniji," njene besede navaja New York Post. Luka naj bi ves čas dosledno plačeval preživnino za hčerki in dodatno finančno podporo nekdanji zaročenki, še poročajo. Sodišče v Los Angelesu naj bi v zadevi odločalo maja.

Čeprav je Luka nedavno potrdil razhod z Anamario, zadeve ni dalje komentiral. Kot je razvidno iz dokumentov, ki jih je na sodišču vložila Wasser, pa je izjavil, da z veseljem plačuje vse stroške, ki jih imata hčerki v Sloveniji. "Ponudil sem, da jima plačam prevoz in skrbim zanju med sezono. V veselje bi mi bilo, da bi bili tukaj z mano, stroški niso pomembni. Anamaria je to možnost zavrnila," Lukove besede navaja tožba.

Goltesovo v Los Angelesu zastopa odvetnik Evan Itzkowitz.

luka dončić anamaria goltes tožba odvetnica laura wasser

