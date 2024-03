Kdo od znanih Slovencev se je odločil za post?

Z velikonočnimi prazniki se je zaključil postni čas, za katerega je značilno, da se za 40 dni odpovemo določeni razvadi. Med tistimi, ki so si takšen izziv zadali, so tudi letos nekateri znani Slovenci. Pevka Monika Avsenik se je kot ambasadorka akcije 40 dni brez alkohola odpovedala pitju alkohola, temu se je odrekel tudi komik Aleš Novak , Uroš Kuzman pa se je letos odrekel sladkorju, lansko leto kavi, pred tem pa alkoholu.

"Najlažji post je alkohol," nam je zaupal Kuzman, ki priznava, da je bil najtežji post, ko se je odpovedal kavi. Pred dvema letoma je bil ambasador akcije 40 dni brez alkohola, lani se je odločil, da ne bo pil kave, letos pa ne čisto uspešno odrekel sladkorju. "Ne popijem veliko alkohola, nimam pa tudi toliko socialnih situacij, kjer bi bilo nerodno, če ne naročim alkohola in me zaradi tega kdo heca. Pri alkoholu je tudi zelo preprosto, ker obstajajo razni nadomestki, ki so zelo podobni pravemu okusu pijače in ni videti več, kot da goljufaš," pravi komik in ob svojem letošnjem postu dodaja: "Sladkorju se ne moreš v celoti odpovedati, razen če si ekstremist, ker ne greš brat vsake deklaracije in pogledat, kaj si skuhal ali jedel v restavraciji. Zadosti je, če se odpoveš sladicam in si rečeš, da bi nekaj v normalnih okoliščinah pojedel, ampak ker imaš nekaj samodiscipline, pač ne boš." Da ni bil čisto uspešen, je priznal, pregrešil pa se je po praznovanju nekega abrahama, ko ga je torta iz hladilnika premamila.

"Kava je bila zame najtežji post, čeprav, tako kot pri alkoholu, obstajajo nadomestki. Imaš druge oblike, zeleni čaj, druge napitke s kofeinom, ampak ti nimajo tistega vonja, lepote, ko spiješ kavo in te dvigne, pa njenega okusa. Ne more je nadomestiti noben kavni nadomestek. Spomnim se, da ko sem zaključil post, sem tisto nedeljsko jutro spil dve ali tri in bil zadet še ves dan," opiše komik.