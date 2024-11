Kdo pravi, da moški ne zmorejo pokazati svoje ranljive plati?

"Dovolj je en fant v družbi, ki je mogoče že dovolj časa s punco in se je že naučil imeti globoke pogovore. Potem to prenese še na vse ostale fante, upam da je tako," je povedala radijka in igralka Melani Mekicar."Odvisno od stanja, koliko si popil piva. Lahko si v fazi planiranja in kasneje v fazi jokanja. Se dogaja velikokrat tudi to," je dejal igralec Jernej Kuntner."Kakor kdo, mislim, da pravi alfa samec ne deli nasvetov in jih ne sprejema, ker on že vse ve," je povedal komik Goran Hrvaćanin."Če se globoko pogovarjamo, je to takrat, ko imamo resne probleme, drugače pa ne," je priznal igralec Primož Vrhovec.

"V komediji velikokrat zaidemo v te malo stereotipne odnose kakor zdaj, da se moški in ženske ves čas malo kregamo in da si gremo malo na živce. Zdi se mi, da je ta predstava fina v tem smislu, da pokaže moške v tej svoji malo ranljivi plati, ki je prav tako realna," je povedal komik Jure Karas."Na tej predstavi smo delali skoraj dva meseca in ko enkrat slišiš aplavz in veš, da si nekaj dobrega naredil, je to dober občutek," je povedal komik Mario Ćulibrk.