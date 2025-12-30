Kdo se je v letu 2025 razveselil novega družinskega člana?

Iztekajoče se leto je bilo za številne znane obraze nepozabno tudi zato, ker so se razveselili novih družinskih članov. Tako pri nas kot v tujini so pari sporočali vesele novice, da bodo postali starši ali da se je ravnokar njihova družina povečala. Mnogi so javnost o prihodu dojenčka obvestili prek družbenih omrežij, kjer so delili tudi fotografije najmlajših članov, spet drugi pa so skušali veselje čim dlje časa skrivati in uživati v zasebnosti. Kdo so torej tisti znani obrazi, ki so letos prvič ali znova postali starši?

Na domači sceni je najbolj odmevala novica, da se je druge hčerke razveselil naš košarkarski as Luka Dončić, ki je za to priložnost izpustil tekmo v Torontu in priletel v Slovenijo, kjer sta z zaročenko Anamario Goltes povila deklico. 26-letnik je novico za javnost potrdil dva dni kasneje, ko je na poti nazaj v ZDA na družbenem omrežju objavil fotografijo dojenčice in razkril, da je drugorojenki ime Olivia.

Marca se je hčerke razveselila zmagovalka tretje sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija, Sara Rutar, ki je na družbenem omrežju ponosno razkrila, da je na svet prijokala njena drugorojenka. Prva ženska zmagovalka priljubljenega tekmovanja je s partnerjem Dejanom Gajićem leta 2022 pozdravila sina Gabriela, letos pa se mu je pridružila sestrica Gloria.

Veselo je bilo tudi v družini Steklasa. Pevski par Uroš in Tjaša sta prav tako marca dobila drugo hčerko, ki sta jo poimenovala Lili. Veselo novico sta sporočila na družbenem omrežju, kjer sta zapisala: "Naša družina se je povečala za (še) eno srce. Dobrodošla, Lili." Zakonca imata še starejšo hčerko Lori.

Slovenska pevka Nina Donelli in njen partner sta se hčerke razveselila aprila. Novico sta s svetom delila na družbenem omrežju, kjer sta zapisala: "Naš svet nikoli več ne bo enak – postal je lepši. Dobrodošla, najina ljubezen." Na fotografiji je videti majhne rožnate čeveljčke in posteljico iz porodnišnice, v kateri spi novorojenka.

Smučarska skakalka Urša Bogataj (poročena Križnar) se je razveselila rojstva drugega otroka. Športnica je s soprogom Sandijem Križnarjem, s katerim sta se poročila lansko poletje, prvič zibala leta 2023, ko sta se razveselila rojstva prvorojenca Tima, njihova družina pa se je aprila povečala še za enega člana. Pevka Darja Gajšek je na materinski dan na družbenem omrežju objavila družinsko fotografijo in razkrila, da se bo njuni prvorojenki Emi pridružil bratec. Ta je na svet prijokal na praznik 1. maja, starša pa sta mu nadela mesecu rojstva primerno ime – Maj.

Glasbenik Dejan Krajnc, bolj znan pod umetniškim imenom Dejan Dogaja, je maja prvič postal oče. Z izbranko Kiaro sta se razveselila sinčka Leva. "Porod je bil kratek in lep, babice v Celju pa so zakon, res krasne," nam je takrat zaupala novopečena mamica.

Sašo Avsenik je julija razkril, da sta se z ženo Stašo razveselila rojstva tretjega otroka. Glasbenik, ki svoje zasebno življenje uspešno skriva pred očmi javnosti, je takrat na družbenem omrežju objavil utrinek z dopustovanja, kjer mu v naročju družbo dela novorojenček. Novice so se razveselili njegovi sledilci, ki so mu v komentarjih zaželeli iskrene čestitke.

Prve hčerke sta se oktobra razveselila pevec Anej Piletič in njegova soproga Iza. Deklico sta poimenovala Ava Ela, novopečena starša pa sta novico o veselem pričakovanju sporočila z objavo prikupnega videoposnetka na materinski dan. Pevec Denis Vučak (poznan pod imenom Dennis) iz skupine New Game Over je postal oče. Veselo novico je novembra sporočil na družbenem omrežju, kjer je v Instagramovi zgodbi (objavi, ki je vidna 24 ur, op. a.) zapisal: "Pa sem dočakal sina. O moj bog, postal sem tata." V nadaljevanju je razkril, da je imel po dolgem času tremo, a da je vse v najlepšem redu. Na koncu zapisa se je pošalil, da je sin pravi nindža. Prvorojenca se je istega meseca razveselil tudi nekdanji smučar Štefan Hadalin. Z dolgoletno partnerko Katjo sta sina poimenovala Fran, kot je na družbenem omrežju zapisal 30-letnik, pa je ob njegovem rojstvu čutil pomirjenost, zadovoljstvo, ponos in hvaležnost.

Veselo je bilo tudi v družinah zvezdnikov

V družini Valentina Rossija je bil začetek leta v znamenju prihoda novega člana. Legendarni motociklistični dirkač je 4. januarja znova postal oče, skupaj z zaročenko Francesco Sofio Novello pa sta se razveselila hčerke Gabrielle. Novico, da se je starejši sestrici Giulietti pridružila še ena deklica, je par sporočil na družbenih omrežjih.

Igralec ameriškega nogometa Patrick Mahomes in njegova žena Brittany sta dobila tretjega otroka. Veselo novico, da so zdaj petčlanska družina, je v objavi na družbenem omrežju sporočila nekdanja nogometašica, priložila pa je črno-belo fotografijo, na kateri z možem novorojenko držita za drobcene noge. Igralec Henry Cavill, ki je znan po vlogah v seriji The Witcher in filmih Jekleni mož ter Batman v Superman: Dawn to Justice, je v začetku leta postal oče. Z dekletom Natalie Viscuso sta se razveselila prvega skupnega otroka, spola, imena in datuma rojstva pa javnosti nista razkrila. Par je novico, da bosta postala starša, razkril aprila 2024. Princesa Beatrice je konec januarja rodila deklico po imenu Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi. Kraljeva družina je veselo novico sporočila na družbenem omrežju, kjer so zapisali, da sta mati in hči zdravi in da se počutita dobro. Delili so tudi fotografijo dojenčice, na kateri se, ovita v rožnato odejico, pestuje v materinem naročju.

Družina manekenke Gisele Bündchen se je februarja povečala za enega člana. 44-letna zvezdnica brazilskih korenin je povila svojega tretjega otroka, ki se ga je po ločitvi s Tomom Bradyjem razveselila z novim partnerjem Joaquimom Valentejem. Igralka Michelle Williams in njen mož Thomas Kail sta marca tretjič postala starša. Zakonca sta se dojenčka razveselila s pomočjo nadomestne matere, 44-letna zvezdnica serije Simpatije in filmov Manchester by the Sea ter Gora Brokeback pa ima še hčerko iz zveze s pokojnim igralcem Heathom Ledgerjem. Dirkač razreda motoGP Brad Binder je prvič postal oče. Z ženo Courtney Binder sta se 17. aprila razveselila deklice, ki sta jo poimenovala Navy. Novico o rojstvu hčerke sta delila na družbenem omrežju, objavila pa sta tudi prve fotografije novorojenčice.

Igralec Rupert Grint, najbolj znan po vlogi Rona Weasleyja v filmski franšizi Harry Potter, se je razveselil drugorojenke. Zvezdnik je veselo novico sporočil na družbenem omrežju, kjer je razkril tudi posebno ime, ki ga je nadel svoji hčerki. 36-letnik se je pred petimi leti z izbranko, igralko Georgio Groome, razveselil prvorojenke Wednesday.

Nizozemski zvezdnik Max Verstappen je med dirkaškim koncem tedna za veliko nagrado Miamija prvič postal oče. Dirkač in Kelly Piquet, hčerka nekdanjega svetovnega prvaka Brazilca Nelsona Piqueta, sta povila hčerko Lily, veselo novico pa sporočila na družbenem omrežju.

Amber Heard je na materinski dan, ki ga v tujini praznujejo maja, razkrila, da se je razveselila rojstva dvojčkov. Igralka, ki je pred štirimi leti s pomočjo nadomestne matere pozdravila prvorojenko, je veselo novico sporočila na družbenem omrežju, kjer je razkrila tudi imeni novorojenčkov.

Nekdanja članica skupine Little Mix, pevka Jesy Nelson, je maja na družbenem omrežju sporočila, da je postala mama. 33-letnica, ki se je med nosečnostjo morala soočiti z nekaj zapleti, je dvojčici rodila prezgodaj, kot je sporočila, pa sta deklici zdravi in se borita. V objavi je delila tudi fotografiji, na katerih s partnerjem držita vsak eno hčerko.

Boris Johnson se je s svojo soprogo Carrie razveselil rojstva njunega četrtega skupnega otroka. Veselo novico je maja sporočila ponosna mama, ki je zapisala, da so sorojenci navdušeni nad novorojenko. Nekdanji britanski premier je tako oče devetih otrok – pet jih ima iz prejšnjih razmerij. Norveški smučarski skakalec Johann Andre Forfang je junija sporočil, da je prvič postal oče. 29-letnik je na družbenem omrežju delil tri fotografije, na katerih je pokazal novorojenčka in polaroidni fotografiji iz porodnišnice, na katerih sta novopečena starša, ob njih pa razkril, da sta se z dekletom Kristin Solberg razveselila sina Hermana.

Neymar se je s svojo izbranko, s katero sta v preteklosti zaradi njegove nezvestobe prekinila razmerje, julija razveselil druge skupne hčerke. Manekenka Bruna Biancardi je povila deklico Mel. Veselo novico je 31-letnica sporočila z objavo na družbenem omrežju, kjer je nemudoma prejela ogromno čestitk svojih številnih sledilcev.

Nekdanja vrhunska teniška igralka Caroline Wozniacki je prav tako julija tretjič postala mama. Novico je prek družbenih omrežij potrdila kar 35-letna športnica sama in dodala sliko svojih treh otrok.

Aleksandra Prijović je septembra rodila hčerko Ario. "Dojenčica tehta tri kilograme in 300 gramov!" je sporočila ponosna babica Zorica Nakić, pevkina tašča. 29-letnici se je tako uresničila dolgoletna želja, saj je že pred časom priznala, da si nadvse želi imeti hčerko. Srečanja s sestrico pa se je takrat zelo veselil tudi bratec Aleksander. Pevka Rihanna in raper A$AP Rocky sta tretjič postala starša. Par se je po dveh sinovih razveselil hčerke, kot je na družbenem omrežju ob fotografiji z dojenčico sporočila zvezdnica, pa je deklica, ki sta jo poimenovala Rocki Irish Mayers, na svet prijokala 13. septembra.

Družina z oskarjem nagrajenega igralca Kierana Culkina se je povečala. Le nekaj mesecev po tem, ko je ženo Jazz Charton javno rotil za več otrok, je zvezdnik tretjič postal oče. Veselo novico je javnosti novembra razkrila njegova soigralka iz serije Nasledstvo, Sarah Snook, a podrobnosti ni delila. Ameriška raperka Cardi B je na družbenem omrežju novembra sporočila veselo novico o rojstvu četrtega otroka, prvega z nogometašem Stefonom Diggsem. Zvezdnica je potrdila, da je v njeno življenje prišel nov član, s tem pa se nadaljuje njena življenjska pot. Boris Becker je dan pred 58. rojstnim dnem petič postal oče. Z ženo Lilian de Carvalho Monteiro se jima je rodila hčerka Zoë Vittoria Becker. Novico je zvezdnik delil na družbenem omrežju, kjer je objavil črno-belo fotografijo, na kateri skupaj z ženo za roko držita otroško ročico male Zoë.

Ameriška igralka Vanessa Hudgens je novembra na družbenem omrežju delila veselo novico o rojstvu drugega otroka. Spola in imena novorojenčka ni razkrila, v zapisu pa je poudarila neverjetno moč ženskega telesa med porodom, ki ga je opisala kot 'noro vožnjo'.

