Kdo so finalistke izbora za Miss Slovenije 2022?

Po vseh opravljenih aktivnostih so finalistke samo za 24ur.com sprejele še en izziv. Predstaviti so se morale na čim bolj kreativen in izviren način, zato je vsaka posnela zanimiv video. Vsa dekleta pa si lahko ogledate v zgornjih dveh posnetkih.

Dekleta, stara med 18 in 26 let, so se na izbor za Miss Slovenije prijavila vsaka s svojim ciljem. Med njimi najdemo bodočo odvetnico, zobozdravnico, kozmetično tehnico, učiteljico, vzgojiteljico, košarkarico in slaščičarko. Vsaka se lahko pohvali z več talenti, med katerimi najbolj izstopata petje in ples. Obožujejo šport, naravo in potovanja ter se rade preizkušajo v različnih stvareh. Finalistke so se s svojimi različnimi talenti odlično izkazale tako v dobrodelnih, podjetniških, kreativnih kot tudi delavnih izzivih, ki so jih v sklopu projekta izvajale pod sloganom 'Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo'.