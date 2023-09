Kdo so finalistke za Miss Slovenije 2023?

Naziva Miss Slovenije se bo v četrtek, 21. septembra, razveselila ena od 12 finalistk. Dekleta, stara med 19 in 26 let, se niso pomerila zgolj v lepotnem izboru, med tekmovanjem so se namreč srečevala z mnogimi izzivi, prav vsi pa so bili povezani s sloganom letošnjega zaključnega dogodka Podjetno, lokalno, trajnostno do ciljev. Tudi zaključna prireditev bo zato potekala v občini, ki stremi k ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Enega od pomembnih kulturnih spomenikov, dvorec Mahrenberg, so finalistke spoznale že med uradnim fotografiranjem, kdo pa pravzaprav so dekleta, ki se bodo potegovale za naziv najlepše, vam predstavljamo v spodnji galeriji.