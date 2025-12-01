Kdo so letošnji kandidati za Najbolj seksi Slovenca leta 2025?

"Vsako leto se nabere kar precej glasov. Lansko leto je glasovalo približno 20 000 ljudi. Trenutno bi rekla, da najboljše kaže Svitu Stefaniji iz Nemirne krvi, zelo za petami pa mu je Luka Dončić, kar sploh ni presenetljivo, ampak tudi drugi obrazi naše hiše, na primer Ivan Trajkovič iz šova Na lovu, je trenutno precej visoko. Dobro kaže tudi radijcu Maticu Mešku, Tomiju Megliču in pa Juriju Zrncu," nam je povedala urednica portala Zadovoljna.si, Natalija Čepon.