Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Kdo so letošnji kandidati za Najbolj seksi Slovenca leta 2025?

Ljubljana, 01. 12. 2025 20.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Simon Vadnjal
Komentarji
8

Konec leta je in prihaja čas izborov - kolegice portala Zadovoljna.si imajo sladke skrbi, saj izbirajo najbolj seksi Slovenca leta. O zmagovalcu odločate do 15. decembra, med nominiranci pa so poleg Luke Dončića, Tomija Megliča in prej omenjenega Magnifica tudi naši znani obrazi od zvezdnika serije Nemirna kri - Svita Stefanije, do lovca kviza Na lovu Ivana Trajkoviča. Tudi vsestranski chef Jurij Zrnec je v konkurenci, Pop In redakcijo pa že drugo leto zapored zastopa naš Alen Podlesnik.

"Vsako leto se nabere kar precej glasov. Lansko leto je glasovalo približno 20 000 ljudi. Trenutno bi rekla, da najboljše kaže Svitu Stefaniji iz Nemirne krvi, zelo za petami pa mu je Luka Dončić, kar sploh ni presenetljivo, ampak tudi drugi obrazi naše hiše, na primer Ivan Trajkovič iz šova Na lovu, je trenutno precej visoko. Dobro kaže tudi radijcu Maticu Mešku, Tomiju Megliču in pa Juriju Zrncu," nam je povedala urednica portala Zadovoljna.si, Natalija Čepon.

najbolj seksi slovenec zadovoljna.si
Naslednji članek

Med pisatelji so tudi znani Slovenci

Naslednji članek

Srčen Štefan Hadalin z novorojencem: Letos je božič prej

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Polona.
01. 12. 2025 21.39
Brez konkurence gospod Maljevac.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
01. 12. 2025 21.39
Murko
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
01. 12. 2025 21.34
Mahnič
ODGOVORI
0 0
zztop5
01. 12. 2025 21.26
Pahor
ODGOVORI
0 0
Klobasazulu
01. 12. 2025 21.04
+4
vsi bredi piti in dzordi kluniji skupaj niso za pol mahnica..)
ODGOVORI
4 0
Klobasazulu
01. 12. 2025 20.55
doncic ja😆
ODGOVORI
0 0
Misika1967
01. 12. 2025 20.52
+1
Sigurno Meglic
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
01. 12. 2025 20.49
+1
mahnić in grims
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385