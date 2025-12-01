"Vsako leto se nabere kar precej glasov. Lansko leto je glasovalo približno 20 000 ljudi. Trenutno bi rekla, da najboljše kaže Svitu Stefaniji iz Nemirne krvi, zelo za petami pa mu je Luka Dončić, kar sploh ni presenetljivo, ampak tudi drugi obrazi naše hiše, na primer Ivan Trajkovič iz šova Na lovu, je trenutno precej visoko. Dobro kaže tudi radijcu Maticu Mešku, Tomiju Megliču in pa Juriju Zrncu," nam je povedala urednica portala Zadovoljna.si, Natalija Čepon.
Kdo so letošnji kandidati za Najbolj seksi Slovenca leta 2025?
Konec leta je in prihaja čas izborov - kolegice portala Zadovoljna.si imajo sladke skrbi, saj izbirajo najbolj seksi Slovenca leta. O zmagovalcu odločate do 15. decembra, med nominiranci pa so poleg Luke Dončića, Tomija Megliča in prej omenjenega Magnifica tudi naši znani obrazi od zvezdnika serije Nemirna kri - Svita Stefanije, do lovca kviza Na lovu Ivana Trajkoviča. Tudi vsestranski chef Jurij Zrnec je v konkurenci, Pop In redakcijo pa že drugo leto zapored zastopa naš Alen Podlesnik.
