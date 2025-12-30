Kdo vas bo popeljal v novo leto?

Vrhunec rajanj na prostem prihaja jutri, ko boste mnogi nase oblekli po več slojev nogavic, najtoplejše zimske bunde, šale, kape in rokavice ter se udeležili katerega od številnih silvestrovanj na prostem. V praznični Ljubljani boste letos zadnje sekunde leta odštevali na kar štirih odrih.

Obiskovalci Pogačarjevega trga boste tako v novo leto vstopili z Vilijem Resnikom, na Mestnem trgu bo za zabavo skrbela Alenka Godec, za trše kitarske ritme bo na Trgu francoske revolucije med drugimi skrbela skupina Niet, pred največjo množico na Kongresnem trgu pa bodo letos nastopili Miki Vlahovič, Učiteljice in Vlado Kreslin.

Pestro bo tudi drugod po državi. V štajerski prestolnici boste na Trgu Leona Štuklja novo leto pričakali z Domnom Kumrom in Karneval bandom. Na celjskem Krekovem trgu bodo za živahno vzdušje poskrbeli ansambel Vzrock in DJ Kuky, na kranjskem Glavnem trgu pa bodo nastopali Miran Rudan InDesign. V Kopru se bodo obiskovalci in obiskovalke na tamkajšnjem Titovem trgu od starega leta poslovili s skupino Šank Rock.

Več informacij o silvestrovanjih po Sloveniji pa lahko najdete v oddaji 24UR ob 19. uri.