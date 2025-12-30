Naslovnica
Kdo vas bo popeljal v novo leto?

Ljubljana, 30. 12. 2025 17.14

Avtor:
R. M.
Novoletni ognjemet nad hišami v Goričanah

Le še korak nas loči do vstopa v novo leto. Vse, ki silvestrovo radi preživite na prostem, tudi letos čaka pestra izbira glasbenih izvajalcev in izvajalk, s katerimi se boste po slovenskih mestih lahko poslovili od starega leta.

Vrhunec rajanj na prostem prihaja jutri, ko boste mnogi nase oblekli po več slojev nogavic, najtoplejše zimske bunde, šale, kape in rokavice ter se udeležili katerega od številnih silvestrovanj na prostem. V praznični Ljubljani boste letos zadnje sekunde leta odštevali na kar štirih odrih.

Obiskovalci Pogačarjevega trga boste tako v novo leto vstopili z Vilijem Resnikom, na Mestnem trgu bo za zabavo skrbela Alenka Godec, za trše kitarske ritme bo na Trgu francoske revolucije med drugimi skrbela skupina Niet, pred največjo množico na Kongresnem trgu pa bodo letos nastopili Miki Vlahovič, Učiteljice in Vlado Kreslin.

Pestro bo tudi drugod po državi. V štajerski prestolnici boste na Trgu Leona Štuklja novo leto pričakali z Domnom Kumrom in Karneval bandom. Na celjskem Krekovem trgu bodo za živahno vzdušje poskrbeli ansambel Vzrock in DJ Kuky, na kranjskem Glavnem trgu pa bodo nastopali Miran Rudan InDesign. V Kopru se bodo obiskovalci in obiskovalke na tamkajšnjem Titovem trgu od starega leta poslovili s skupino Šank Rock.

Več informacij o silvestrovanjih po Sloveniji pa lahko najdete v oddaji 24UR ob 19. uri.

Zvezdnik Nemirne krvi na odru skrbi za praznično vzdušje

oježeš
30. 12. 2025 18.12
Mene zagotovo žena. Večerja kot običajno, pote še malo priboljška, brskanje po TV programih in naslednje leto v posteljo. Kdor pa bo na terenu, v restavracijah, hotelih in še kje na prostem, naj pa uživa, kolikor bo le mogoče. Pazite le na zdravje in da ne boste po nepotrebnem poškodovani. Januar bo kljub 31. dnem, precej kratek saj glede financ.
