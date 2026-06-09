'Kim Kardashian se je videlo, da se na dirki F1 ne znajde'

Če so se še pred manj kot 24 urami mudili v Monaku, kjer niso lovili le dirkačev formule 1, temveč imeli priložnost srečati številne svetovno znane zvezdnike, je naša terenska ekipa danes že nazaj v Sloveniji. "Tam je na enem majhnem kotičku, v eni majhni marini polno multimilijonarjev, milijarderjev, tukaj smo pa le navadni smrtniki. Toliko ferrarijev, kot sem tam videla v enem dnevu, jih v Sloveniji nisem v celem življenju," je ob prihodu domov zaupala naša novinarka Eva Koderman Pavc.
Naša voditeljica je skupaj z ekipo nekaj dni preživela v Monte Carlu, a pred odhodom je morala pomisliti tudi na to, katera oblačila bo vzela s seboj, saj tam ni pomembno le, kaj delaš, temveč tudi, kako si videti. "Naša stilistka mi je pomagala, da sem približno dosegla neke standarde oblačenja. Je pa to zelo specifična dirka, tudi dirkaški paddock je zelo miniaturen in tik ob morju. Barke so parkirane čisto zraven in ko se sprehajaš, vidiš zabave milijonarjev. Ko smo odhajali, je nekdo na jahti igral bobne. Mi pa tam delamo in vse je zelo majhno," je povedala.
Dirka v Monaku slovi kot ena najpomembnejših na koledarju formule 1, saj je v navadi, da jo obiščejo tudi številni svetovno znani obrazi. Je zato na dogodku, poleg primernih oblačil, posebej poskrbljeno tudi za varnost? "Poostrena varnost je bila samo dvakrat. Ko je prišla knežja družina, še večja pa, ko se je skozi garaže sprehodila Kim Kardashian," je razkrila Eva in dodala: "To je pravzaprav smešno. Zame sta Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas veliko večji zvezdi in ju spoštujem, veliko sta naredila za svet zabave. Okoli njiju ni bilo varnostnikov, ko je prišla Kim, pa je bila obkrožena z njimi in s kamero."
In prav slovita resničnostna zvezdnica je bila tista, ki je letos požela največ pozornosti svetovne javnosti. Ne le s svojo prisotnostjo, temveč tudi s svojim, milo rečeno, neprimernim obnašanjem. "Tudi sama je pokazala, da ne ve veliko o formuli 1. Pred startom jo je Martin Brundle, legenda tega športa, poskušal nekaj vprašati, pa ga je varnostnik odrinil. Ona pa je skozi njega pogledala, kot da je navadna smet. Zgodil se je tudi incident, ki je kmalu zaokrožil po družbenih omrežjih, ko so imeli v cilju za zmagovalca Kimija Antonellija pripravljeno brisačo, gospa pa je prišla tja, da se bo veselila s Hamiltonom, jo vzela in si z njo v vročini obrisala čelo. Videlo se je, da se ne znajde in da misli, da je cel svet njen," je svoje vtise o njej delila naša voditeljica.
Slavna starleta je na dirko prišla zaradi svojega novega partnerja, legendarnega dirkača Lewisa Hamiltona. "Onadva uradno svoje zveze še nista priznala, samo en skupen selfie je Kim objavila. Onadva si niti ne sledita na Instagramu. Prvič je prišla na dirko in to nenapovedano. Na seznamu hollywoodskih zvezdnikov, ki ga dobimo, je ni bilo. Ko je vkorakala, so bili okoli nje varnostniki in bog ne daj, da bi kdo prišel do nje in jo kaj vprašal. Ona je bila največja zvezda tega vikenda," je priznala Eva in dodala: "Verjamem, da je mislila, da je brisača zanjo, a tam je bila številka 1 in dirkalnik in lahko bi malo pomislila. Vidi se, da ni pogledala veliko dirk. Mogoče jo bo zdaj Hamilton malo podučil, ker je videl, da je bila kar slaba publiciteta z njenim prihodom. Če bo še kdaj prišla, se bo mogoče bolj primerno obnašala."
A ne le Kim, v Monte Carlo vsako leto pride smetana vseh smetan zvezdnikov. "Bila sta zakonca Douglas, a ju nisem uspela videti. Bil je tudi Giannis Antetokounmpo, košarkar, ki je mahal z zastavo, a se je izogibal novinarjem. Številni zvezdniki, ki so bili na seznamu, so bili umaknjeni v VIP-prostoru in niso bili veliko tam, kjer smo bili novinarji in gostje," je povedala naša novinarka, ki jo je še posebej navdušilo srečanje z dvema velikima igralskima zvezdnikoma.
Z njima je celo uspela izmenjati nekaj besed. "Videla sem še Patricka Dempseya. Sama sem velika oboževalka Talentov v belem in zelo sem bila vesela. Bil je noro prijazen, seveda pa pred izjavo nisem vedela, kako bo. Ko sem pristopila, sem previdno vprašala, če ga lahko za minutko zmotim, in je bil res prijazen. Ko sem odhajala, pa sem videla še zvezdnika serije Stranger Things Noaha Schnappa. Sama sem serijo že skoraj do konca pogledala in sem tudi velika oboževalka. Tudi on je bil zelo dostopen in oba sta se mi zdela zelo prizemljena," je zaključila Eva.
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