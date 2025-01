KiNG FOO prejela naziv najboljše alternativne rock skupine v Angliji

Slovenska rock skupina KiNG FOO je na 8. podelitvi Wigwam Annual Awards, ki je potekala v londonskem The Bedfordu, prejela prestižen naziv najboljše alternativne rock skupine v Angliji. Zmagali so s pesmijo Stepping Forward , ki je prepoznana kot ena izmed njihovih najbolj odmevnih skladb.

"To nam ogromno pomeni, ker je bila konkurenca velika. Skupaj je bilo 188 glasbenih skupin, v naši kategoriji jih je bilo 12. Je pa res, da nas zdaj v Angliji in Ameriki že eno leto vrtijo, ampak kljub vsemu je to za nas res velik dosežek in smo zelo veseli. To je bilo izjemno presenečenje, zato smo še toliko bolj veseli, ker tega nismo pričakovali," sta nam zaupala člana skupine Rok Golob in Aleksandra Josić.

Uspeh je bistven za uresničitev njihove vizije, saj si svojo glasbo želijo ponesti v vse kotičke sveta. Člani skupine so presenečeni in navdušeni nad svojim dosežkom, borili so se namreč v zelo konkurenčni kategoriji, polni izjemnih skupin iz Anglije, dežele s številnimi glasbenimi legendami.