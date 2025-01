Kingstoni predstavili novo gonilno silo, ki bo nadomestila Dareta Kauriča

Glasbena skupina Kingston je razkrila novega člana, ki bo zamenjal Dareta Kaučiča, ki se je od skupine poslovil prejšnji mesec. V prihodnje bo z njimi na odru stal basist Alex Mladenov. Zasedba z novim članom že pridno vadi in poslušalcem v prihodnje obljublja obilo nove glasbe. Kaurič, ki je s skupino pred kratkim praznoval 30. obletnico, pa pravi, da s člani ostajajo prijatelji in da si želi v prihodnosti preizkusiti še kaj novega.

Glasbena skupina Kingston je z objavo na družbenem omrežju razkrila novega člana, ki bo zamenjal Dareta Kauriča. Priljubljeni skupini se je pridružil basist Alex Mladenov. "Predstavljamo vam novo silo, ki bo tresla odre z nami. Lani po novem letu nas je Dare presenetil z novico, da v 2024, po točno tridesetih letih, zaključuje svojo zgodbo z nami. Najprej je bilo treba zadevo predihati in izdihati, kmalu pa so stekle debate o zamenjavi in nadaljnjem delu benda," so med drugim zapisali člani skupine.

"Na Majskih igrah v Mestnem logu sta se v zaodrju srečala stara prijatelja Dejan in Alex in ugotovila, da bi to lahko bilo to. Kmalu za tem smo se dobili na vajah in začeli združevati prijetno s koristnim," so še zapisali v uradni izjavi. O novem članu so še povedali, da poleg obvladanja bass kitare prevzema tudi vlogo agenta za koncerte. Člani skupine so ob koncu sporočila obljubili, da za poslušalce pripravljajo kar nekaj novosti.

Dare je z novico, da zapušča skupino, presenetil prejšnji mesec. "Drage prijateljice in prijatelji! Sporočam vam žalostno vest, da po letih zapuščam svoje Kingstone, bend, ki sem mu podaril svoja najboljša ustvarjalna leta. V življenju pač pride trenutek, ko je treba nekaterim stvarem dokončno reči 'adijo' in si zadati nove izzive, saj se tudi najboljše hrane enkrat prenaješ," je takrat v objavi na družbenem omrežju zapisal glasbenik.