Kino Šiška, urbani center kulture, je v prestolnici obeležil 13. rojstni dan, na odru pred polno dvorano pa sta goste zabavali alternativni skupini Masaž in SBO. Slednji so staro ime Smrt boga in otrok spremenili v kratice, njihov član pa je tudi igralec ljubljanske Drame Benjamin Krnetić, ki ga poznamo iz filma Čefurji raus. Poleg nastopanja s SBO pa je tudi tekstopisec trenutno najbolj uspešne slovenske pevke v širši regiji: Senide.