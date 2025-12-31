Kje bodo silvestrovali znani Slovenci?

"Leto bom zaključil s svojo ljubo prijateljico na radiu, sicer pa vsako leto drugače, vedno skušam, da se pleše, da je neka čustvena samorefleksija s prijatelji, predvsem pa se mi zdi pomembno, da če greš žurati za novo leto, da greš do konca, da se ne 'šparaš'," nam je zaupal frontman zasedbe Kokosy .

"Že tri leta si govorim, da hočem iti v Prago za novo leto in letos res grem in se zelo veselim, da v Pragi preživim novo leto. Pivo naj bi bilo dobro in ne bo ga zmanjkalo," pa se je pošalila Masayah. Kaj pa so nam povedali člani zasedbe Šank Rock? "Mi smo se v bendu dogovorili, da smo ta dan s svojimi najbližjimi, pa naj bo karkoli. Ampak, ko te pokličejo iz Kopra, ko si zraven morja, pa bomo po toliko letih odštevali na odru."

Kljub delovnemu slovesu od starega leta se večera veselijo. "Imamo zanimivo minutažo, od 23. ure pa do 1. ure zjutraj. Torej, bomo igrali dve leti," se je pošalil kitarist Bor Zuljan. Več o novoletnih načrtih znanih Slovencev pa v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.