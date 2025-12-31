Naslovnica
Domača scena

Kje bodo silvestrovali znani Slovenci?

Ljubljana, 31. 12. 2025 17.19 pred 54 minutami 1 min branja 11

Avtor:
Alen Podlesnik Ota Širca Roš E.M.
Masayah

Le še malo nas loči od vstopa v novo leto. Sinoči so se v prestolnici odvili še zadnji koncerti pred silvestrovim - Kokosy, Masayah, Alen Islamovič, Šank Rock. Vržavo mesto je pripravljeno na vrhunec, pri nastopajočih smo preverjali, kako bodo najdaljšo noč preživeli, kje in s kom odštevali do skoka v novo, še lepše leto 2026.

"Leto bom zaključil s svojo ljubo prijateljico na radiu, sicer pa vsako leto drugače, vedno skušam, da se pleše, da je neka čustvena samorefleksija s prijatelji, predvsem pa se mi zdi pomembno, da če greš žurati za novo leto, da greš do konca, da se ne 'šparaš'," nam je zaupal frontman zasedbe Kokosy.

Šank Rock bodo odštevali na odru
FOTO: 24UR

"Že tri leta si govorim, da hočem iti v Prago za novo leto in letos res grem in se zelo veselim, da v Pragi preživim novo leto. Pivo naj bi bilo dobro in ne bo ga zmanjkalo," pa se je pošalila Masayah. Kaj pa so nam povedali člani zasedbe Šank Rock? "Mi smo se v bendu dogovorili, da smo ta dan s svojimi najbližjimi, pa naj bo karkoli. Ampak, ko te pokličejo iz Kopra, ko si zraven morja, pa bomo po toliko letih odštevali na odru."

Kljub delovnemu slovesu od starega leta se večera veselijo. "Imamo zanimivo minutažo, od 23. ure pa do 1. ure zjutraj. Torej, bomo igrali dve leti," se je pošalil kitarist Bor Zuljan. Več o novoletnih načrtih znanih Slovencev pa v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.

koncert ljubljana kongresni trg prazniki

Sanjska Laura pričakuje prvega otroka

Agropop ogreli Ljubljano: 'Srce je močnejše od mrazu'

Joker Out in Mrfy zatresli prestolnico

Magnifico je za božič po treh letih premora znova napolnil Stožice

Kingstoni s koncertom v decembrski čas vnesli malo poletja

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
aloevera
31. 12. 2025 18.04
Kje in kako pa bodo praznovali ne tako znani in tisti, ki komaj shajajo iz meseca v mesec?
Odgovori
+3
3 0
Verus
31. 12. 2025 18.07
To jih ne zanima, ker so s pomočjo lažnih statistik ustvarili stanovanja za 1 mio EUR in ljudi z 1400 neto mesečno
Odgovori
-1
0 1
Julijann
31. 12. 2025 18.02
Dokler ni UKZ ujagala tega Bora, ni nikoli povedal nič za medije. Je bil Jelen tisti. Sedaj pa taka galama.
Odgovori
+3
3 0
JApajaDAja
31. 12. 2025 18.02
kdo pa bo v lj "asu" ?
Odgovori
+1
1 0
Ricola Swiss
31. 12. 2025 18.13
Vrhunski lažnivi menedžer!
Odgovori
0 0
zagor2
31. 12. 2025 17.45
me ne zanima kje bojo
Odgovori
+7
7 0
Da se mene pita..
31. 12. 2025 17.36
Dol mi maha kje bojo.
Odgovori
+15
16 1
Ricola Swiss
31. 12. 2025 17.35
A bo Urška spet kiklco dvigovala!
Odgovori
+11
13 2
komarec
31. 12. 2025 17.44
A od jajota?
Odgovori
-6
0 6
komarec
31. 12. 2025 17.45
Ursika mislim.
Odgovori
-2
0 2
Delavec_Slo
31. 12. 2025 17.30
Aja, zuljan bo v klakočerki!
Odgovori
+13
14 1
bibaleze
