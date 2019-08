Kje dopustujejo naši politiki?

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahortudi med počitnicami ne počiva – svoje dogodivščine redno objavlja na Instagramu. Prosti čas je namenil številnim športnim aktivnostim, med drugim je poletje izkoristil za plavanje in kolesarjenje, sedaj pa se je znova s sinom in varnostnikom peš odpravil po Sloveniji. Izziv 'Po dolgem in počez' sta letos začela v Lendavi na povabilo župana občine Lendava Janeza Magyarja. "Še dva dni plavanja in kolesarjenja. Potem se z Luko znova odpravljava peš po Sloveniji, po dolgem in počez. Da bi prehodila 1000 kilometrov, jih potrebujeva še 247", je zapisal pod objavo na Instagramu preden sta se z Luko odpravila na pot.