Poletje in dopusti so v polnem zamahu. Tudi vse več znanih Slovencev se je odpravilo na zaslužene počitnice. Po Maldivih se je pred kratkim potikala pevka Rebeka Dremelj, na sosednjo Hrvaško pa so se med drugimi odpravili Nika Zorjan, Rok Piletič iz dua BQL ter Raay in Marjetka z otrokoma. Zdaj pa: uganete, kdo je tisti, ki je skočil s klifa na Malti?

