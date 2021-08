Kje in s kom dopustujejo naši estradniki?

Včasih nas – pa če priznamo ali ne – razjeda radovednost, kje dopustujejo znane osebnosti. Vsake toliko pa se nam celo nasmehne sreča in kakšnega zvezdnika srečamo na dopustu. Vas zanima, kje letos dopustujejo naši estradniki? Preverite, kje lovijo sončne žarke in s kom preživljajo vroče poletne dni.

Pevka Špela Grošelj je človek poletja in morja, tako da je poleti njena prva izbira vedno morje. "Letos sem do zdaj imela 21 poletnih dni: najprej Korčula, potem Hvar, vmes pa še kratki izleti na Obalo, kjer imam prijateljico Ano, tako da sem večino časa običajno pri njej. Letošnje poletje je delovno in dopustniško. Si pa želim čim bolj izkoristiti proste dni, ker se bom v kratkem lotila novega projekta, ki me bo 100-odstotno angažiral, tako da moram izkoristi še kakšne dni v avgustu," je za 24ur.com povedala Špela, ki se trenutno mudi na Obali.

"Rada imam zagorelo polt, ampak se mi v zadnjem času ne da preveč sončiti. Če se mi zahoče barve, si nanesem samoporjavitveno kremo in je zadeva rešena. Dneve na morju pa najraje preživljam na čolnu. Na plažah namreč ne uživam in se jim izogibam, s čolnom pa se lahko zapeljem v kakšen skrit kotiček, vzamem sup in aktivno preživljam dan. To je bolj po mojem okusu."

Glasbenik in pevec Alex Volasko, ki se je pred leti predstavil tudi v drugi sezoni oddaje Slovenija ima talent in kasneje v šovu Znan obraz ima svoj glas, ter njegova žena, pevka Saša Lešnjek, se trenutno mudita na dopustu. Za počitniško destinacijo sta si izbrala družinski apartma pri Rabcu v Istri.

"Vsako leto je najin dopust videti nekako tako, da greva s Sašo za kak teden poleti sem in za kak teden greva z letalom nekam dlje v tujino. Ker so letos koronski ukrepi malo strožji, pa sva se odločila, da bova tu preživela kar dobra dva tedna dopusta. Glede na to, da imava kot ustvarjalca veliko dela, s seboj vedno vzamem kar 'mini studio', tako da lahko pesmi ustvarjava kar v istrski idili. Sam nisem najbolj navdušen nad celodnevnim poležavanjem, zato takrat, ko ne ustvarjava in se ne kopava, obiščeva kakšno priobalno mesto in znamenitosti. Z nama je tudi najina psička Biba, ki pa med obiskom plaže ostane doma, pod klimo, saj je vročina zanjo res nevarna. Gremo pa velikokrat zvečer skupaj v mesto in včasih tudi ona malo zaplava," je za 24ur.com delil letošnje dopustniške načrte simpatični glasbenik.

Pevka Kataya in njen zaročenec Tim Kopušar sta se pred kratkim mudila na otoku Hvar, na katerega sta se tokrat odpravila že drugič. "Zelo nama je všeč, ampak letos je bilo preveč ljudi. Na Hvaru so mi najbolj všeč zalivčki, kakšen skrit kotiček, če mi ga uspe najti. Letos je bil najin dopust bolj ležeren, večinoma sva poležavala in se kopala, saj sem pred tedni prebolela covid in še vedno čutim posledice. Nisem več v formi in hitro postanem utrujena," nam je zaupala Kataya, ki nas je s svojimi nastopi razveseljevala v priljubljenem šovu Znan obraz ima svoj glas. Med drugim nam je zaupala, da je bil tudi njun lanski dopust precej neaktiven, saj si je Tim ravno ob nepravem času zlomil nogo.

35-letna Kataya nam je še zaupala, da je za poletni dopust vedno prva izbira morje: "Morje je vedno prva izbira in absolutno glavna stvar, ker me napolni z energijo in očisti negativnih misli. Zelo občutljiva sem na energije, zato moram nujno na morje na čiščenje, gore mi na žalost tega ne nudijo. Vsa narava mi je zelo všeč, obožujem Bovec, Bohinj in Kranjsko Goro, ampak ne čutim energijskega čiščenja, ki ga čutim na morju z morskim zrakom in negativnimi ioni ter zdravilno vodo."

Radijski voditelj in glasbenik Tim Kores - Kori se je letos najprej mudil v Ohridu, nato pa je odštel še na prijateljičino poroko v Dubrovnik."Dopust je v bistvu potekal tako, kot mora, uživanje, brez nekih scen – dokler ni prišel dan poroke v Dubrovniku. Priča si je namreč zlomila mezinček na nogi, in to tik pred poročnim obredom. Ampak obred je vseeno izpeljala kot profesionalka, stisnila zobe, potem pa sem jo moral peljal v bolnišnico," nam je zaupal glasbenik, ki je nekaj utrinkov s poročnega obreda delil na Instagramu. Glede na njegove zgodbe na Instagramu pa lahko sklepamo, da je poškodovana priča tudi njegova izbranka Julija Veleski, s katero svojo zasebnost čuvata pred javnostjo.

In kako so videti Korijevi počitniški dnevi? "Moji dopusti niso nikoli videti tako, da ležim na plaži, se dvakrat namočim, potem pojem šest kosov kruha s pašteto … Če nisem vsaj po tri ure na dan v vodi, to zame ni dopust. Veliko se potapljam in raziskujem, ker imam rad aktiven dopust. Na področju kulinarike pa imam na meniju rad čim več lokalnega. Letos sem bil v Ohridu, tako kot vsako leto. Za razliko od predlani, ko sem pse pripeljal iz Makedonije v Slovenijo, sem letos naredil obratno – moja dva hrta sta šla z mano. Moram priznati, da je stanje glede zapuščenih psov v Ohridu bistveno boljše kot pred dvema letoma. Manj jih je na ulicah, več pri ljudeh."

Dejan Krajnc vsako leto izbere drugo počitniško destinacijo, ker želi odkrivati nove kraje. Pravi, da mu je bližje poležavanje, ki ga nudijo hotelski kompleksi, tu in tam pa ga zamika kaj bolj avanturističnega.

icon-expand Dejan Krajnc se je letos resnično naužil morskega zraka. FOTO: osebni arhiv

"Moj prvi letošnji poletni oddih je bil v Opatiji (poležavanje), potem sem bil v Bosni (ogled piramid v Visokem in Baščaršije), potem sem malo skočil v Bohinj (kjer imamo družinski apartma), potem sem bil na glavnem dopustu na Braču (poležavanje in all inclusive), potem sem spet skočil v Bohinj z najboljšimi prijatelji, trenutno sem na kratkem roadtripu do Dubrovnika, pred mano pa je še teden dni v Goriških brdih (kjer uživam v kulinariki in vinu), sledi delovni teden v Izoli (kjer sem mentor na otroškem glasbenem kampu, Musica Creativa, pihalni orkestri), znova bom tudi skočil še na Triglav, v septembru pa načrtujem še tedenskih oddih v Novem Gradu in zaključek v našem Bohinju – če bodo koronske razmere dopuščale," pove vedno energični Dejan.

icon-expand Slovenski pevec vsak prosti trenutek izkoristi za skok do morja. FOTO: osebni arhiv

Slovenskemu glasbeniku vročina ne dela preglavic. Ko je nastanjen v letovišču, pa rad poišče senco in spije kakšen dober koktajl. Poletni meseci pa so za glasbenike tudi delavni: "Ves ta čas imam vmes tudi nastope, ker sem profesionalni glasbenik in živim od glasbe in vsega, kar je povezano z njo. Avgusta imam največ nastopov do zdaj, in to po vsej Sloveniji, že ta vikend se ustavim na Koroškem."

icon-expand Alya uživa v Dalmaciji, ki je že več let njen drugi dom. FOTO: osebni arhiv

Pevka Alya je tudi letos za dopustovanje izbrala svoj drugi dom v Dalmaciji: "Letos zopet dopustujem v svojem drugem domu, Dalmaciji, ker sem morala urediti kar nekaj stvari pri hiši. Spodnje stanovanje pa pripravljam za oddajo, na voljo bo v prihodnjih mesecih. Malo sem olepševala dom, dekorirala, obešala slike in zraven še uživala," je za 24ur.com povedala Alya. Premišljevala je tudi o dopustu v Grčiji, a se ni izšlo: "Žal mi letos časovno nekako ni uspelo, da bi odpotovala v Grčijo, čeprav sem si močno želela, tako da upam, da mi uspe naslednje leto. Moj dopust je delno delaven, delno pa je pravi dopust. Če si doma v Dalmaciji, nimaš vedno občutka, da si na dopustu, ker ves čas nekaj delaš (nasmeh)." Njena velika strast pa je kulinarika, saj ji gre priprava jedi odlično od rok: "Glede na to, da sta bili obe moji babici kuharici – ena je imela tudi svojo restavracijo – se mi zdi, da sem mogoče po njiju podedovala navdih za kuhanje, da imam zato toliko večjo željo po tem in da mi je to pomembno v življenju, da je to zame velika strast."

icon-expand Alya se na dopustu tudi odlično znajde v kuhinji. FOTO: osebni arhiv

Priljubljena slovenska igralka Tjaša Železnik si je letos s hčerko Marli privoščila malo toplic in malo morja. "Letos je vsega po malem, malo sproščujočih toplic, malo vroče Grčije in malo nam ljube Dalmacije, pa seveda krajši izleti v hribe ... Poležavanje mi ne gre ravno najbolje, raje sem aktivna, raziskujem, si ogledujem, se ukvarjam s športom ... Hčerka pa najraje čofota v vodi ali pa gradi peščene gradove," se nam je s počitnic oglasila Tjaša, ki prisega na različne vrste nastanitev.

"Rada imam apartmaje, v termah pa hotel. Včasih sem veliko kampirala, zdaj pa imam rada več udobja. Všeč mi je, da sama kuham ali pa odidem v kakšno dobro restavracijo oz. taverno," nam še razkrije svoje želje. Tako Tjaša kot njena hčerka pa sta veliki ljubiteljici dobrih knjig: "Ja, na dopustu veliko bereva, hči bere veliko in hitro, jaz malo manj in počasi, natančno, sploh če me knjiga začara. Za en teden vzameva zagotovo več kot deset knjig. Poleti sva prava knjižna molja (nasmeh)."

