Nekateri so v tem prazničnem času najraje doma, zaviti v odejo in pred televizijskim zaslonom, spet drugi pa se razživijo na prostem, na različnih kulturnih in družabnih dogodkih. Pa sploh imamo kam za iti? Imamo! Cirkus, nemi film in dobra glasba – tako bi lahko opisali prihajajoči teden v hramu kulture.