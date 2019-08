Kje se potepa nekdanja Power Dancerka Natka Geržina?

Natka Geržina, ki smo jo spoznali v nekdaj najbolj popularni dekliški skupini pri nas Power Dancers, si je z družino privoščila zaslužene poletne počitnice na Baliju. Nekaj čudovitih morskih utrinkov je delila tudi na družbenih omrežjih.

Poletje je čas, ko lahko preživimo nekoliko več časa z družino in si vzamemo zaslužen dopust.Plesna koreografinja in učiteljica Natka Geržinain njen mož, klaviaturistin član skupine Kingstoni Zvone Tomac, ki sta skupaj že več kot 20 let, sta se s sinovoma Nikom inLukom odpravila na daljše potovanje v Indonezijo, ki je polna rajskih kotičkov.

Štiričlanska družinica je med drugim obiskala priljubljeni otok Bali, od tam pa jih je pot z ladjico zanesla tudi do manjših otokov Gili Meno in Gili Air. Natka je nekaj barvitih in čudovitih utrinkov ujela v fotografski objektiv in jih delila s sovjimi sledilci na družbenih omrežjih. Med drugim so lepote otoka odkrivali med vožnjo s kolesi, uživali v morskih radostih in nabirali školjke, rajski otok pa jim je ponudil čudovite razglede in nepozabne sončne zahode. Na Baliju pa so si privoščili tudi "plavajoči zajtrk".

Natka z družino veliko potuje in v zadnjih letih so raziskali že številne kraje po svetu. Privlačijo jih lepe plaže in otoki, na enem od njih, obdana s peskom, palmami in morjem, pa se je tudi poročila. Lani februarja je na družbenih omrežjih delila prvo poročno fotografijo, s katero je naznanila, da je oddana. Poročno slavje je potekalo na Filipinih, na otoku Boracay, ki pa je bilo res nekaj posebnega. Šlo je za dvojno poroko – do oltarja se je sprehodil tudi njen brat Darin in njegova partnerica Katja.

