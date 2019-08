Kje se potepajo tekmovalci šova Zvezde plešejo?

Letošnjo pomlad je popestril najbleščečejši šov Zvezde plešejo, kjer so se s plesnimi koraki med seboj pomerili številni znani obrazi. Tekmovalci so nam zaupali, kam so se odpravili na letošnji dopust.

Tinkara Fortuna, ki se je kot soplesalka Alekseja Rubcova preizkusila v letošnji sezoni šova Zvezde plešejo, se je to poletje že deveto leto zapored odpravila v Savudrijo. "Pri kampiranju nama je z možem predvsem všeč ta brezskrbnost in občutek svobode," je povedala svetlolaska za 24ur.com. Čeprav ima kot mama v kampu več dela s kuhanjem, pravi, da se je tega že privadila in je veliko lažje sedaj, ko so vse njene hčerke dopolnile štiri leta. "Letos je nova pridobitev tudi sup, na katerem vsi zelo uživamo. Vsako leto v kampu z otroki je zelo zanimivo, najmlajši dve sta tukaj res skoraj od rojstva," je še dodala pevka.

Tinkara Fortuna že vrsto let dopust preživlja v kampu. FOTO: Osebni arhiv

Nekdanja članica popularne slovenske skupine Bepop se je pred kratkim preizkusila kot samostojna podjetnica in zaključila s svojo redno zaposlitvijo: "Zame je sedaj že drugo poletje, ko si lahko privoščim več kot dva tedna dopusta." Vendar ima tudi na dopustu s seboj računalnik, saj lahko poslovne stvari uredi tudi na daljavo.

Tinkara je letos na morje vzela nov pripomoček - sup, s katerim so si popestrili poletje. FOTO: Osebni arhiv

Mišičnjak s številnimi talenti, Igor Mikić, se je s svojo izbranko za 10 dni odpravil v Egipt. Že pred potovanjem sta naredila plan, kaj vse si bosta ogledala, poleg raziskovanja pa si bosta privoščila tudi nekaj dni za razvajanje. "Že nekaj časa me vleče v Egipt, ker na dopustu rad doživljam kulturni šok in spoznavam drugačne kulture, običaje ter hrano," je povedal, a s tem izletom še ne bo zaključil svojih počitnic."Prvega septembra pa letim v Dubaj in Hongkong, kjer bom snemal dva videospota in nove reklame za svojega naročnika tako, da bom izkoristil prijetno s koristnim," je za naš portal povedal maneken.

Igor se ravno tako rad potepa po Sloveniji, najraje obišče jezero Jasna, zaradi čudovitega razgleda. "Sicer moraš zbrati pogum, da skočiš v jezero, ker je precej hladno, a vsak alfa moški to zmore in tudi nizka temperatura mu nič ne more,"je zarapal mišičnjak in dodal."Zadnjič sem bil prvič v Radovljici, kjer sem obiskal hišo Antona Tomaža Linharta, a ga ni bilo doma, to pa ja." V letošnjem spektakularnem plesnem šovu se je zavrtela tudi vedno nasmejana manekenka in notranja oblikovalka Jana Koteska. Čeprav se rada potepa po skritih kotičkih Slovenije, vseeno poleti ne zdrži brez slanih las. S fantom sta se letošnje poletje odpravila na hrvaško obalo: "Všeč so mi ne preveč turistične plaže in otok Krk, ki je odličen za raziskovanje." Potovala bo tudi nekoliko dlje od Slovenije. "V kratkem načrtujeva izlet z avtom v Makedonijo, kamor se vedno rada vračam, sploh na Ohridsko jezero, hkrati pa izkoristim priložnost za obisk sorodnikov."

36-letno manekenko smo povprašali, kam se najraje odpravi na izlet po Sloveniji: "Grad Štanjel, sicer pa me naše starejše primorske ulice vedno navdušijo. Nazadnje mi je bil zelo všeč izlet na Bloško jezero."Letošnje poletje pa bo poleg izletov izkoristila tudi za ustvarjanje: "Prebarvam kakšno steno, predmet, preuredim kakšen kotiček v stanovanju, in rada obiščem razne koncerte na prostem."Jana je še namignila, da je letošnje leto zanjo prav posebno, saj je poleg nastopanja v oddaji Zvezde plešejo sedaj nominirana za Femme fatale, na katerem so za najbolj fatalno žensko leta 2018 razglasili igralko Laro Komar.

Plesalka se na dopust najraje odpravi s svojimi prijatelji. FOTO: Osebni arhiv

O svojem dopustu je spregovorila tudi plesalka Martina Plohl, ki smo jo lahko spremljali v vseh treh sezonah najbleščečejšega šova pri nas. Na počitnice se učiteljica plesa najraje odpravi s svojima najboljšima prijateljicama, s katerima sej je tudi letos odpravila na oddih. "Ko se vrnem z dopusta, si najprej želim v kinu ogledati risanko Levji Kralj, saj je to moja najljubša Disneyjeva risanka že od otroštva," je za nas povedala Martina. Poletje pa ne bo izkoristila samo za uživanje, ampak tudi za delo, saj nam je zaupala, da imata z Denisom Porčičem, s katerim je plesala v prvi sezoni šova Zvezde plešejo, v načrtovanih nekaj projektov, o katerih pa ni želel podrobno govoriti.