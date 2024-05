Kje so počitnikovali znani Slovenci?

Istra izven sezone in predvsem brez gneče je Ano Klašnja, žirantko šova Slovenija ima talent, navdušila: "Fajn se je sprehajati po uličicah Pule, se ne grebsti za mizo v restavraciji. Danes sem bila po dolgem času v puljski areni in sem res uživala, ker ni bilo veliko ljudi," je povedala in dodala, da so Hrvati veliko bolj prijazni in nasmejani, ko se ne potrebujejo ukvarjati z množicami turistov.

Zaradi delovne norišnice pa je Rebeka Dremelj z družino pobegnila še dlje na jug - do s soncem obsijanih plaž na Cipru: "Od decembra do 24. aprila sem imela 95 predstav Jamske ženske in sem enostavno želela z družino pobegniti nekam na toplo, nekam, kjer se bomo lahko kopali, sončili in imeli fajn in uspelo nam je!"

Še bolj na jug in predvsem stran od civilizacije pa je vleklo našo vremenarko Špelo Jereb. Zadnja dva tedna je preživela med raziskovanjem skritih otočkov na Filipinih. Tam je Špela dneve preživela v vodi, se potapljala in uživala dobrote morja ter se zbudila s sončnim vzhodom in zaspala, ko je sonce zašlo. V bambusovi hiški na nenaseljenem otoku se je Špela zelo hitro počutila zelo domače: "Ko prideš na en tak samoten otok, kjer ni nič, kjer ni elektrike, imaš čas, da si sam s sabo, da odklopiš in pozabiš na vse," je dejala naša vremenarka in se pošalila, da bo ob prihodu domov morala pomisliti, kam mora jutri v službo.