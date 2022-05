Medtem ko so nekateri znani Slovenci vseeno pridno delali in zabavali, pa so si spet drugi vzeli dopust in odšli na počitnice. Žirantka šova Slovenija ima talent Marjetka Vovk in njen mož, glasbenik Raay sta z otroki odšla v Italijo, voditeljica oddaje Delovna akcija Ana Praznik pa je raziskovala domače kraje.