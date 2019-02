Klara in Ljubica pripravljata presenečenje

Klara Lorger in Ljubica Špurej Jazbinšek pripravljata presenečenje.

Klarin ansambel Vihar in skupina Zaka pa ne pa so zdaj združili moči. Skupaj so na novo posneli pesem Ne primerjaj me z njo, ki je za mnoge tista najlepša in najbolj prepoznavna ansambla Vihar.

Druži ju ljubezen do narodno-zabavne glasbe, prav tako pa imata še nekaj skupnega. Klarin mož Drago je namreč kitarist Ljubičine skupine Zaka pa ne .

Klare Lorger in Ljubice Špurej Jazbinšek ne druži le dejstvo, da sta kot zabavni pevki dobili mesto tudi v priljubljenih oddajah – Ljubica je z osupljivimi preobrazbami in glasom presenečala v šovu Znan obraz ima svoj glas, Klaro pa bomo spomladi spremljali v priljubljenem šovu Zvezde plešejo .

"Snemati z Ljubico je bilo eno samo uživanje. Poskrbela je, da sva izgledali kot v pravljici, da je dan hitro minil in bil poln smeha ter odlično odigranih prizorov," nam je povedala Klara, ki s skupino Zaka pa ne ni sodelovala prvič. "Že na več nastopih sem kakšno tako, mimogrede, zapela z njimi, ko pa je Ljubica postala mama, pa sem jo celo nadomeščala," je pojasnila. Dodala je, da so fantje super glasbeniki, ki poskrbijo za veliko smeha, zato je med nastopanjem z njimi zelo uživala. Najbrž k temu pripomore tudi dejstvo, da je kitarist skupine njen mož. Skupaj sta posnela tudi dva hudomušna spota.

Zdaj so za pesem posneli še spot, ki ga bodo – čeprav govori o nesrečni ljubezni – predstavili na Valentinovo.

In kako je nastopati v skupini s svojim partnerjem? "To je velika prednost, da skupaj počneva stvari, ki naju osrečujejo. To definitivno na zvezo vpliva pozitivno," je pojasnila.

Čeprav bodo pesem v novi preobleki predstavili na dan zaljubljencev, pa Klari in Dragu Valentinovo ne pomeni kaj posebnega. "Skozi celo leto se trudiva ohranjati vez: si vzameva večere za naju, greva na večerjo, v kino, si privoščiva razvajanje za dva … V ljubezni prisegam na zaupanje, prilagajanje, prijateljstvo in male pozornosti," je pojasnila Klara, ki se vneto pripravlja na to, da na plesnem parketu šova Zvezde plešejo pokaže tudi svoje plesne gibe.