Klara Jazbec bo postala mamica: Težko je opisati vse občutke

Pred desetimi leti je kot komaj polnoletno dekle stala na odru šova Slovenija ima talent, a v njej je že od nekdaj tlela želja po tem, da nekoč postane mamica. In čeprav je bila že takrat v zvezi s svojim fantom, se jima ni nikamor mudilo. Klara Jazbec se je posvetila ustvarjanju glasbe, prepevanju na porokah in marketingu, nedavno pa sporočila, da je prišel čas, da mikrofon za nekaj časa odloži. Vstopa namreč v zadnje tromesečje nosečnosti in bo tako že spomladi prvič okusila čare materinstva.

Klara Jazbec se s partnerjem veseli prvega otročka. FOTO: Klara Jazbec

1. Najprej iskrene čestitke ob novici, da s partnerjem Gregom pričakujeta prvega otroka. Kdaj si začutila, da pod srcem nosiš otročka?

Iskrena hvala za čestitke! Novico sva izvedela ob prihodu jeseni in težko je opisati vse občutke, ki jih ob tem doživljaš.

Klara bo že spomladi prvič okusila čare materinstva. FOTO: Klara Jazbec

2. Veselo novico si delila na Instagramu, kjer si zapisala, da sta si dojenčka želela že dolgo časa. Kako si novico o nosečnosti zaupala fantu?

Novico sem mu želela povedati čim prej, saj navdušenja preprosto ne znam dolgo skrivati. Pripravila sem mu presenečenje, popolnoma personalizirano in povezano z njegovimi hobiji. Imela sem srečo, da se je vse zgodilo ravno v času njegovega rojstnega dne, drugače bi hitro posumil, da nekaj pripravljam. Podrobnosti tega lepega trenutka pa ostajajo med nama.

3. Že vesta, katerega spola je otrok? Imata kakšne skrite želje? Kdaj naj bi prijokal na svet?

Da. Spol sva izvedela na božično jutro in iskreno, to je bil eden najlepših trenutkov mojega življenja. Seveda ne zaradi samega spola, pač pa zaradi občutka "aha, zdaj gre pa res zares", tisti trenutek, ko nosečnost in dolgoletna želja postaneta še bolj resnični. Na svet naj bi prijokal/a že spomladi.

Mlada pevka si je dolgo želela otroka. FOTO: Klara Jazbec

4. Sta ime že izbrala? Sta se takoj strinjala ali sta morala 'žrebati' za končno odločitev?

Ime sva izbrala presenetljivo hitro in precej zgodaj. Nihče ni kompliciral, edina želja je bila, da ime ni kratko. Ko ga je partner predlagal, sva se samo spogledala in v tistem trenutku sva oba vedela, "to je to".

5. S fantom sta skupaj že 13 let, poročila pa se še nista. Je tudi poroka v načrtu?

Za naju poroka nikoli ni bila nekaj, kar bi definiralo najin odnos. Vedno sva verjela, da ljubezen in občutek, da si ljubljen in da ljubiš, ne izhajata iz papirja, ampak iz vsakodnevnih dejanj in odnosa, ki ga gradiš. Sva odprta za vse, kar nama življenje prinese, in tudi poroka ni izključena.

Klara in Grega sta skupaj že več kot 13 let. FOTO: Klara Jazbec

6. Skupaj sta bila tako že v času tvoje srednje šole in ko si se Sloveniji leta 2016 predstavila na našem šovu Slovenija ima talent. Kako sta ohranila vajin odnos in zaupanje?

Skupaj sva pravzaprav že od mojih osnovnošolskih let, zato lahko rečem, da sva na nek način skupaj odraščala. Velik privilegij je, da se z nekom učiš življenja, da si ob njem, ko ni vse lepo, in da ga znaš iskreno podpreti takrat, ko mu gre odlično. Ljubezen, o kateri sem pela na odru šova Slovenija ima talent, je pravzaprav točno ta ljubezen, ki jo živim še danes. Drug drugemu sva največja opora, podpora in predvsem varen pristan.

7. Kako se sicer spominjaš šova? Kakšne spomine imaš na veliki oder in snemanja?

Na šov imam lepe spomine. Bil je velika odskočna deska in hkrati pomembna življenjska šola. Prav tam se je moja glasbena pot zares začela. Lepe spomine imam tudi na vaje, snemanja in veliki oder. Avdicije se zaradi treme skoraj ne spomnim (smeh), zelo jasno pa mi je ostala v spominu moja polfinalna točka. Ko se je nastop začel, sem odmislila vse okoli sebe in se preprosto prepustila trenutku. Takrat sem na odru resnično uživala.

8. Prijavnica za novo sezono je spet odprta. Kaj bi svetovala vsem, ki še oklevajo pri prijavi?

Svetovala bi jim, naj ne ostanejo le pri želji. Za stvari, ki si jih res želimo, je treba narediti korak v neznano, predvsem pa si zaupati. Vsaka nova pot je na začetku strašljiva, a še bolj strašno je čez leta razmišljati o tem, česa vse nisi naredil samo zato, ker te je bilo strah. Če čutiš, da si želiš stopiti na oder, potem je to že dovolj dober razlog, da se prijaviš.

Čeprav je trenutno osredotočena na prihod dojenčka, se še vedno ukvarja z glasbo. FOTO: Klara Jazbec

9. Na polfinalnem odru Talentov si izdala tudi svojo prvo pesem Milijon in ena. Kakšna izkušnja je bila to zate kot takrat 18-letno dekle?

Ko danes pogledam nazaj, vidim, kako mlada sem bila. Še v procesu spoznavanja sebe, svojega glasu in svoje poti. Šov me je ogromno naučil, tako na glasbenem področju kot osebnostno. Največja neznanka in hkrati strah je bil, kako bo občinstvo sprejelo moj nastop, saj sem v polfinalu prvič predstavila pesem Milijon in ena, ki je dotlej še nihče ni slišal. Na koncu se je izkazalo, da je bil ta strah povsem odveč. Občutka po nastopu in odzivov, ki so sledili, verjetno ne bom nikoli pozabila. Še danes me gane, ko vidim, da ljudje pesem po vseh teh letih še vedno prepevajo. Od prve avdicije do polfinala imam res lepe spomine.

10. Po Talentih si nastopila tudi na Emi, izdala še nekaj pesmi in sodelovala tudi z našo medijsko hišo, v zadnjem času pa si se nekoliko umaknila iz medijskega sveta. Kaj trenutno počneš? Kakšne načrte imaš za naprej na kariernem področju?