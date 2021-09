Tekmovalka šova Zvezde plešejo tretjič noseča: deklica bo

Slovenska glasbenica Klara Lorger že tretjič pričakuje deklico. Za naš portal je povedala, da nosečnost poteka brez zapletov: "Ker je to tretji otrok, ne delamo panike, saj že vemo, kako vse skupaj poteka. Do poroda imam še dva meseca, zato se bomo zdaj začeli intenzivneje pripravljati, denimo postavljati previjalno posteljico in tako naprej."

Vesele novice sta se najbolj razveselili Klarini hčeri, ki komaj čakata, da dobita sestrico: "Vsak dan poljubljata trebušček in jo pozdravljata. Še bolj nestrpno jo pričakujeta kot jaz," je ponosno povedala pevka.