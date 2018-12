Klemen Bučan je postal očka

Klemen Bučan, slovenski stand up komik, radijski in televizijski voditelj ter povezovalec dogodkov, je na svojem Facebookovem profilu obelodanil novico, da je postal očka. ''Zdj sm pa uradno SKATE fotr,'' je zapisal, po komentarjih in čestitkah sodeč pa se je s partnerico Lejlo razveselil sina.