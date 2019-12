Klemen izjemno ponosen na svojo Nino

Nini Ivanišin je strokovna žirija, ki ji je predsedovala igralka Silva Čušin, člani pa so bili igralka Nataša Barbara Gračner, dramaturginji Diana Koloini in Tea Rogelj ter igralec in režiserJaša Jamnik, prestižno Severjevo nagrado dodelila za štiri vloge, ki jih je ustvarila v matičnem gledališču SNG Drama Ljubljana, in eno v Anton Podbevšek Teatru.

To so vloge Lojzke v Hlapcih, Agate Schwarzkobler v odrski postavitvi romana Visoška kronika, Nežke v komediji Ta veseli dan ali Matiček se ženi ter vloga Ž v sodobni drami Pljuča. V dramatizaciji romana Demian pa je "skupaj s soigralcem (op.a., Klemen Janežič) spontano, brez podčrtavanja, z nekakšno naravnostjo, odigrala zahtevne naloge menjavanja vlog, likov in spola".

Kot je zapisala žirija, je Nina Ivanišin igralka nenavadne senzibilnosti in izjemne izraznosti: "V zadnjih dveh letih je ustvarila niz vlog, s katerimi je presegla svoje dosedanje kvalitete in izpričala silovit razcvet ustvarjalne moči zrele igralske umetnice."