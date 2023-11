Klemen Slakonja o predstavi Kar želiš, to dobiš: Popolnost ne obstaja

Ljubljanski SiTi Teater so ta vikend stresale salve smeha na premieri nove komedije Kar želiš, to dobiš. Med obema prekaljenima igralskima mačkoma Klemnom Slakonjo in Tadejem Tošem se je na odru odlično znašla igralka Lea Cok, ki jo poznamo tudi iz naše serije Sekirca v med, rdeča nit komičnih zapletov pa miti o idealni ženski.

Kaj se zgodi, ko dva odrasla moška posedujeta čudežno sposobnost sestavljati seznam lastnosti popolne izbranke po principu, kar želiš, to dobiš? "Mislim, da je bolje, da te sposobnosti v resničnem življenju nimamo. A bojim se, da to vseeno prihaja. To je umetna inteligenca," je o temi predstave povedal eden od glavnih igralcev Klemen Slakonja. "Virtualna resničnost bo vse te stvari zelo olajšala," se je še pošalil.

Kaj se zgodi, ko dva odrasla moška posedujeta čudežno sposobnost sestavljati seznam lastnosti popolne izbranke po principu, kar želiš, to dobiš? FOTO: Pigac.si

V čevlje ženske, ki jo po svojih željah sestavljata Slakonja in Tadej Toš, je stopila Lea Cok. Kakšen pa je njen seznam za sanjskega moškega? "Defintivno se mi zdi pomembno, da se zna pogovarjati. Da zna poslušati in da je razgledan, da se da z njim pogovarjati o različnih stvareh. Zelo pomembno se mi zdi tudi, da ima rad šport," je zaupala igralka in v smehu dodala: "Da je športnik in ima dobro zadnjico."

V predstavi z naslovom Kar želiš, to dobiš, so uživali tudi številni znani obrazi. Kaj pa oni mislijo o tej čudežni sposobnosti? "Če narediš seznam lastnosti, ki si jih želiš, da jih ima tvoja partnerica ali partner, in se jih potem sveto držiš, sam sebe oropaš za izkušnjo, da spoznaš nekaj novega," je prepričan Vid Valič. "To je en velik vprašaj nad glavo, saj niti sam ne vem, kaj je popolnost in ne stremim k temu," pa meni Samuel Lukasa. "Tisti, ki bo popolnost iskal, je ne bo nikoli našel. Tudi Brad Pitt se je ločil od Angeline Jolie," je v šali dodal Jernej Dirnbek.

