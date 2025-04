'Ko srečaš najljubšega košarkarja': Luka Dončić razveselil dečka na vozičku

Slovenski košarkarski as je skupaj s soigralci ekipe LA Lakers obiskal bolnike ene od losangeleških bolnišnic. Ob tem se je posebej posvetil dečku na vozičku in mu podaril podpisano kartico. "Ko srečaš najljubšega košarkarja," so Lakersi zapisali v objavi na Instagramovem profilu. Uporabniki družbenih omrežij so bili navdušeni nad njegovo potezo. "Luka me je spomnil, zakaj imam rad košarko," je zapisal eden od uporabnikov.