Kobal: Ko se kaj takega zgodi, se tvoje življenje za nazaj v sekundi izbriše

V studiu Gašperja Berganta in Žana Papiča, ki ga med drugim krasijo zelene tapete, rogovi in slika zloglasnega komikaBilla Cosbyja, je Boris Kobal spregovoril o svojem plagiatorstvu. Spomnimo, lani je Slovensko ljudsko gledališče (SLG) Celje ugotovilo, da je njegova komedija Profesionalci espe prevedena različica dela La prova generale italijanskega avtorja Alda Nicolaja. SLG Celje je predstavo nemudoma umaknilo s sporeda in zoper Kobala vložilo kazensko prijavo. Celjska sodnica je na začetku tega leta sprejela dogovor tožilca in igralca, slednji je namreč priznal krivdo o plagiatorstvu, ter sledila predlogu tožilca in Kobalu prisodila leto in tri mesece pogojne zaporne kazni.

Bergant in Papič sta podcast, imenovan Fejmiči, začela s sporočili poslušalcev, ki jih pogosto zanimajo seks nasveti brutalno iskrenih komikov, po koncu njune razprave pa si verjetno želijo, da vprašanj nikoli ne bi poslali. Po dobrih desetih minutah sta tako le napovedala gosta, s katerim sta najprej zajadrala v bolj lahkotne teme, nato pa je Papič le vprašal: "Kako kaj kariera, Boris?" Kobal odgovori, da njegove kariere že nekaj časa ni več. "Se je ustavila. Po eni strani se je ustavila zaradi kakšnih naravnih zakonov, po drugi stani pa zaradi mojega početja ... Bi rekel neumnosti, provokacije. Kakorkoli, sam sem si jo poiskal in nisem računal, da bo odziv tako grozen," je bil iskren in poudaril, da je takrat preživljal hude psihične stiske.

Dobil še dodatnih 54 tisoč evrov kazni

"Dobil sem kazensko ovadbo, 15 mesecev pogojnega zapora za dobo treh let," je povedal in kasneje dodal: "In še ni konec. Pred enim tednom sem dobil še odškodninsko tožbo za 54 tisoč evrov." Igralca pa kljub kazni najbolj boli, da ga zdaj njegova napaka definira: "Ne glede na to, koliko si star, ko se kaj takega zgodi, se tvoje življenje za nazaj v sekundi izbriše in obstane, kot da si v življenju naredil samo to in izključno to." Povedal je še, da so se ljudje, ki jih je imel za prijatelje, zavili v molk in da se mnogi obračajo stran. "Občutek imaš, kot da imaš koronavirus," je dodal na pol v šali.