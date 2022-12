V decembru lahko v središču mesta na več lokacijah uživamo v koncertih, ki smo jih pogrešali kar dve leti. Glasbenikov in skupin je toliko, da težko ujamemo vse. In koga bi si izbrali Luka Basi in Polkaholiki, če bi imeli kakšen prost dan? Koga od svojih glasbenih kolegov bi šli poslušat?