Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Koliko znani vedo o futsalu?

Ljubljana, 23. 01. 2026 20.12 pred 47 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Anastasija Jović E.M.
Ines Erbus

Nastopil je dan D za ljubitelje futsala in slovensko reprezentanco, ki se bo v sklopu evropskega prvenstva nocoj pomerila z ekipo Španije. Preverili smo, koliko ljubiteljev malega nogometa je med slovenskimi estradniki. Dobili smo celo paleto odgovorov, vprašanje pa zastavili sila preprosto: "So že kdaj slišali za futsal?"

Pevec Tilen Lotrič za futsal še ni slišal, pevka Ines Erbus pa nam je zaupala, da ne le, da ve, kaj je futsal, za igralce tega športa je v preteklosti tudi že nastopila. Modrijani pa so dodali, da smo Slovenci v tem zagotovo dobri.

Za slovensko reprezentanco bo to že osmo EP, po letu 2018 pa tudi drugo pred domačim občinstvom. Takrat so dosegli svojo najboljšo uvrstitev doslej, uvrstitev v četrtfinale. "Futsal je super šport," je še povedal član Modrijanov in dodal, da ta šport prinaša kreativnost, ki jo v današnjem nogometu pogreša.

Letošnje evropsko prvenstvo skupaj z Latvijo in Litvo gosti tudi Slovenija, v domačih Stožicah nas čaka prva tekma s Španci. Kaj pa o znanju estradnikov pravita naša komentatorja Tomaž in Jan Lukač? Najverjetneje bi znani obrazi znali povedati več, če bi besedo futsal zamenjali z besedno zvezo mali nogomet. Več v prispevku zgoraj.

futsal znani

Zmagovalca Talentov Edvard in Frida še naprej navdušujeta s svojim znanjem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
23. 01. 2026 20.59
Človek ne jezi se
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
zadovoljna
Portal
Tako sta danes videti hčerki Rogerja Federerja
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
moskisvet
Portal
Depresivni igralec: 'Hollywood je šel v ...'
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Poročil se je s študentko
Poročil se je s študentko
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
dominvrt
Portal
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
okusno
Portal
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Hitro pecivo za lenobe
Hitro pecivo za lenobe
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Pogreb
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469