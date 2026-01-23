Koliko znani vedo o futsalu?

Pevec Tilen Lotrič za futsal še ni slišal, pevka Ines Erbus pa nam je zaupala, da ne le, da ve, kaj je futsal, za igralce tega športa je v preteklosti tudi že nastopila. Modrijani pa so dodali, da smo Slovenci v tem zagotovo dobri.

Za slovensko reprezentanco bo to že osmo EP, po letu 2018 pa tudi drugo pred domačim občinstvom. Takrat so dosegli svojo najboljšo uvrstitev doslej, uvrstitev v četrtfinale. "Futsal je super šport," je še povedal član Modrijanov in dodal, da ta šport prinaša kreativnost, ki jo v današnjem nogometu pogreša.

Letošnje evropsko prvenstvo skupaj z Latvijo in Litvo gosti tudi Slovenija, v domačih Stožicah nas čaka prva tekma s Španci. Kaj pa o znanju estradnikov pravita naša komentatorja Tomaž in Jan Lukač? Najverjetneje bi znani obrazi znali povedati več, če bi besedo futsal zamenjali z besedno zvezo mali nogomet. Več v prispevku zgoraj.