'Kolikor imaš splošne razgledanosti, toliko bolje ti v kvizu gre'

" Čeprav smo ciljali na zmago, je tudi tretje mesto dobro, " nam je povedal eden od udeležencev kviza, katerega skupina je na koncu zasedla tretje mesto. " Pomembno je druženje in da se malo pozabavamo. Mi smo redni gostje na teh kvizih, ne vem pa, kako je kje drugje, ker smo vedno samo tukaj, " je še dodal in nam zaupal, da sicer spremlja tudi televizijske kvize: " To mi je zabavno. Naša ekipa se je že prijavila v kviz Na lovu. To je lokalno tekmovanje, vaše tekmovanje pa je višji nivo. "

" Takšen koncept je splošen in v svetu zelo priljubljen. Da si zagotoviš mesto, si ga moraš prej rezervirati. S tem konceptom gredo družno hrana, pijača in zabava. Poanta ni le v kvizu, ampak tudi v tem, da se druži ekipa prijateljev, " nam je povedala sogovornica, ki je na kviz prišla s sodelavci, dodala pa je: " Rekla bi, da gre za splošno znanje, da bi se prav pripravljal na to, je težko, ker se vprašanja vedno razlikujejo, tudi če so teme iste. Splošno znanje po temah, kot so šport, glasba in vse skupaj. " Da bi se prijavila v kviz, ki ga predvajajo po televiziji, pa si ne bi upala, nam je iskreno priznala: " Ne vem, če imam dovolj znanja na vseh področjih. Tako mi ni težko, ker je bolj sproščeno, pred celo Slovenijo pa si ne bi upala. Ljudje radi navijamo za koga, radi pa tudi kdaj vidimo, da komu spodleti. Najverjetneje je kamera ovira, da ne poznam nikogar, ki bi se želel prijaviti na kviz, ki je po televiziji. "

"Gre za sproščeno obliko druženja, saj pridejo, malo popijejo, pojejo in se lotijo izziva vprašanj, ki se jim da pod časovnim pritiskom, potem pa sklepajo prijateljstva, zavezništva, kakšno pa tudi razpade, ker je kakšno vprašanje pretežko. Je takšen lep način preživljanja prostega časa. Ljudje se potem odločijo, kaj bodo naredili – ali bodo vztrajali do konca, ker so izgubili, ali pa se poveselili, ker so se imeli lepo. Zdi se mi lep začetek večera ta kombinacija znanja in zabave," pa nam je o kvizih, ki potekajo v pubih, povedal pisatelj in radijski voditelj Žiga X Gombač.

"Ti kvizi so za splošno razgledanost. Bolj ko si splošno razgledan, bolje ti gre. Nekaj je športa, nekaj zabave, nekaj tematskih vprašanj, tudi iz geografije in glasbe, a so zelo splošna in zelo modro postavljena. Ko končaš s kvizom, greš domov pametnejši, bogatejši in tudi zrelejši. Obogaten si tudi za kakšnega prijatelja," nam je kvize predstavil Žiga, ki je tudi sam velik ljubitelj ugank.

"Sem ljubitelj kvizov, govorim predvsem o hrvaški različici šova Na lovu, tudi kakšni italijanski ali nemški kvizi so res dobri, ker se Italijani pri tem res zabavajo, saj vpijejo in naredijo iz tega cel žur, zato pričakujem, da bo tudi slovenski Na lovu nekaj takšnega," nam je še povedal Gombač.