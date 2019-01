Komedija Borisa Kobala je plagiat

Kot so sporočili iz SLG Celje, so bili opozorjeni, da je komedija Profesionalci espe, pod katero se je podpisal Boris Kobal, prevod avtorja Alda Nicolaja, pri preverjanju pa se je izkazalo, da je bilo opozorilo utemeljeno.

Besedilo Profesionalci espe je sicer prispelo na natečaj za izvirno slovensko komedijo, kjer je med pogoji tudi ta, da so "moralno in pravno za izvirnost komedije odgovorni avtorji", so še zapisali.

Predstavo so umaknili s sporeda in z zadevo seznanili zakonite zastopnike avtorskih pravic Alda Nicolaja, s katerimi zdaj urejajo obveznosti iz naslova avtorskih pravic, ki izhajajo iz uprizoritve dela in iz do sedaj izvedenih predstav.

Kot je povedala upravnica celjskega gledališča Tina Kosi, s Kobalom, trenutno nima stikov, so ga pa o zadevi pisno obvestili.

Kobalovo besedilo je prispelo na razpis gledališča za žlahtno komedijsko pero leta 2017. Predstava v režiji Jaše Jamnika je premiero doživela novembra lani.

Profesionalci espe je komedija o družini poklicnih hudodelcev, ki jo sestavljajo oče, upokojeni ropar in morilec, ki zaradi lesene noge ni več aktiven v poslu, je pa oče iz ozadja, mama, ki vodi finančni in gospodinjski sektor, sin Jure, ki je zdaj postal spiritus agens in movens zločinskih pohodov, in njegova partnerka Bejbi, ki spričo obilnega ozadja bolj kot kaj drugega skrbi za sinovo seksualno zadovoljstvo.

Družina se odloči ugrabiti ženo bogatega poslovneža Hohšteterja, s katero namerava podjetje izsiljevati in si pridobiti precej denarja. Izkaže se, da je sin ugrabil napačno žensko, ob tem pa je kot kolateralna škoda preminil tudi neki naključni menih. Ko se ugrabljenka zbudi iz omame in se izkaže, da ni prava oseba, temveč le tajnica tajkunskega podjetja, sklenejo, da se je morajo zaradi potencialnega izdajstva obvezno znebiti.

Nato se zgodi duhovit obrat. Sosed, ki jih ves čas moti z obiski, se spet prikaže pred vrati in razkrije veliko potegavščino. Sosed in družina nato združijo moči, ustanovijo firmo Profesionalci espe in se podajo v skupen posel, dobiček pa si bodo pravično delili, so vsebino igre povzeli v celjskem gledališču.