Komedija Iščem moža: 'Liki so ogledala naših življenj'

Komedija Iščem moža je zabavna pripoved o vdovi, ki se s pomočjo tarota in spletnega oglasa poda v lov za 'popolnim' možem. Ker so njeni kriteriji precej nemogoči, njen osamljeni sosed skuje precej nenavaden načrt: svojemu prijatelju naroči, naj se prelevi v vrsto čudaških snubcev, da bi sam ob njih izpadel kot edina prava izbira. Rezultat? Spretno prepletena situacijska komedija, polna preobratov, topline in smeha.
Na odru se je v glavnih vlogah zbrala zvezdniška zasedba obrazov, ki so zaznamovali zlato dobo slovenske televizije in gledališča. Osrednjo vlogo nosi Alenka Tetičkovič, ki jo javnost najbolje pozna kot sestro Franjo iz kultne Naše male klinike, hkrati pa gre za prejemnico Severjeve nagrade in mojstrico, ki suvereno prehaja med dramskimi in lutkovnimi odri.
"Kot neko razmišljanje po iskanju moža, smisla življenja, smisla ne biti sam in osamljen.....predstava kljub svojim komičnim situacijam izraža grenkobo življenj osamljenih ljudi, katere se vsak na svoj način boji in si jo želi tako ali drugače osmisliti, čim bolj iskreno, pa čeprav je to velikokrat naivo, preprosto ali morda kot rečemo tudi trčeno, odštekano. Mislim, da so liki v predstavi vsak po svoje ogledala naših življenj ali vsaj delčki njih, ki jih skrivamo pred drugimi in velikokrat tudi pred sabo. Za vsako bol pa Cvetka raste," je o predstavi povedala igralka.
Pridružil se ji je Aleksandar Rajaković, igralec, ki je z več kot 400 ponovitvami monokomedije Čefurji raus! postavil pravi mejnik slovenskih odrov, širši javnosti pa je postal znan tudi z vlogami v filmih Piran – Pirano, Kekec, tri dni pred poroko in Med mano, tabo in bogom.
"Je ljubezen res retro? Liki v naši predstavi se komično prepletajo prav v ponovnem iskanju te večne energije, za katero smo vsi pripravljeni storiti prav marsikaj," meni Rajković.
Roku Kunaverju je prepoznavnost prinesla vloga šarmerja Saša v seriji Svingerji, pa tudi lik francoskega vinogradnika Andréja Simonéja v izjemno gledani seriji Usodno vino, dokončno pa se je uveljavil z vlogo Roberta v seriji Najini mostovi.
"Predstavo dojemam kot glasno komedijo človeškega značaja, kjer bi vsi radi imeli hitre rešitve – tudi za ljubezen in poroko. Ko zmanjka razuma, se zatečemo k raznim bližnjicam, kot so internetni oglasi in Tarot karte. Moj lik verjame, da se z dovolj samozavesti, malce igralske (ne)sposobnosti in preobleke, da rešiti skoraj vse, tudi ljubezen. Moj lik sporoča preprosto resnico, danes ljubezen ne gre skozi želodec... gre skozi stanovanje," pa je o predstavi povedal Kunaver.
Avtor Miro Gavran je edini živeči evropski avtor, ki ima lasten gledališki festival (Gavranfest). Njegova dela so prevedena v več kot 40 jezikov, njegove drame pa so doživele več kot 400 premier po vsem svetu – od Pariza do New Yorka. Gavran je mojster moško-ženskih odnosov, ki s humorjem razgalja naše vsakdanje sanje in šibkosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.