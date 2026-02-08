Komedija Iščem moža: 'Liki so ogledala naših življenj'

Komedija Iščem moža je zabavna pripoved o vdovi, ki se s pomočjo tarota in spletnega oglasa poda v lov za 'popolnim' možem. Ker so njeni kriteriji precej nemogoči, njen osamljeni sosed skuje precej nenavaden načrt: svojemu prijatelju naroči, naj se prelevi v vrsto čudaških snubcev, da bi sam ob njih izpadel kot edina prava izbira. Rezultat? Spretno prepletena situacijska komedija, polna preobratov, topline in smeha.

Na odru se je v glavnih vlogah zbrala zvezdniška zasedba obrazov, ki so zaznamovali zlato dobo slovenske televizije in gledališča. Osrednjo vlogo nosi Alenka Tetičkovič, ki jo javnost najbolje pozna kot sestro Franjo iz kultne Naše male klinike, hkrati pa gre za prejemnico Severjeve nagrade in mojstrico, ki suvereno prehaja med dramskimi in lutkovnimi odri.

"Kot neko razmišljanje po iskanju moža, smisla življenja, smisla ne biti sam in osamljen.....predstava kljub svojim komičnim situacijam izraža grenkobo življenj osamljenih ljudi, katere se vsak na svoj način boji in si jo želi tako ali drugače osmisliti, čim bolj iskreno, pa čeprav je to velikokrat naivo, preprosto ali morda kot rečemo tudi trčeno, odštekano. Mislim, da so liki v predstavi vsak po svoje ogledala naših življenj ali vsaj delčki njih, ki jih skrivamo pred drugimi in velikokrat tudi pred sabo. Za vsako bol pa Cvetka raste," je o predstavi povedala igralka.

Pridružil se ji je Aleksandar Rajaković, igralec, ki je z več kot 400 ponovitvami monokomedije Čefurji raus! postavil pravi mejnik slovenskih odrov, širši javnosti pa je postal znan tudi z vlogami v filmih Piran – Pirano, Kekec, tri dni pred poroko in Med mano, tabo in bogom.