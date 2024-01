Komedija Skopuh še vedno aktualna

Topel sprejem občinstva in aplavz ter objemi in stiski rok igralcu po predstavi prinašajo lepe občutke, je po premieri komedije Skopuh dejala igralka Saša Pavlin Stošić. "Vesel sem, da je bilo vse skupaj lepo sprejeto in da smo zadeli žebljico na glavico," pa je dodal igralec Bojan Emeršič.

Skopuh je komedija o škrtežu, ki bi vse vzel, a ničesar dal, tema, s katero se je Moliere ukvarjal v 17. stoletju, aktualna pa je še danes. "Vpliva pa na to, da razmišljaš, kje se to skopuštvo začenja in kaj je v današnjem času pravzaprav skopuštvo."

Komedija Skopuh je tako ponovno zaživela, igralci pa se od sedanjih prostorov Drame poslavljajo. "Še pet mesecev imamo," je dejal igralec Nejc Cijan Garlatti in razkril, da že potekajo interne zabave, in to kar v vsakem prostoru posebej, da bi se docela poslovili od stavbe. Temu je pritrdil tudi Emeršič, Saša Pavlin Stošić pa je dodala, da bodo Dramo, svoj dom, vsi igralci zelo pogrešali, ob tem pa je izrazila željo, da bi bil hram kulture po prenovi in vrnitvi še boljši.