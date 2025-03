Komedija Živela Slovenka v režiji Matjaža Javšnika navdušila občinstvo

Nova monokomedija avtorja in režiserja Matjaža Javšnika , v igralski izvedbi Mine Manojlović je na premierni uprizoritvi navdušila občinstvo. Igralca sta med soustvarjanjem predstave Živela Slovenka izjemno uživala. "Zanimivo, zanimiva izkušnja in odlično je to, da imava podoben smisel za humor. Matjaž je res izjemen človek, izjemen igralec in komik," je povedala igralka, ki v Sloveniji živi in ustvarja že 12 let, lani pa je tudi uradno prejela državljanstvo Republike Slovenije.

Predstava govori o Beograjčanki, ki zapusti vse za sabo in se poda v obljubljeno deželo – Slovenijo. Z zgodbo se lahko poistoveti tudi igralka. "Na začetku, prvih pet let se je bilo težko navaditi. Največja razlika med Slovencem in Srbom je ta, da so Slovenci bolj zaprt narod, Srbi oziroma Balkanci na splošno pa so bolj odprti," je povedala in nam zaupala nekaj stereotipov, ki se v njeni rodni državi pojavljajo o Slovencih. "Da so skopuhi, ampak moram priznati, da to ni res. Da imajo zdrave navade in da štejejo kalorije, s tem se pa strinjam."

Svoje življenjske običaje pa je med bivanjem v Sloveniji spremenila tudi igralka. "Jaz bom po duši vedno to, kar sem, sem pa prevzela nekatere navade, tiste, ki mi ustrezajo. Mislim, da sem postala bolj resna. Mogoče sem si želela tega malo manj, vendar je dobro, da se je to zgodilo. Tukaj se lepo živi, urejeno je in življenje omogoča polno možnosti," je povedala Mina.