Domača scena

Komentatorka šova Ljubezen po domače postala mama

Ljubljana, 23. 10. 2025 09.00 | Posodobljeno pred 13 minutami

Preden je Patricija Harl sedla na komentatorski kavč, so jo gledalci spoznali kot tekmovalko v šovu Ljubezen po domače. Domov je sicer odšla samska, a je kmalu za tem spoznala Kristiana, s katerim sta par že nekaj časa, nedavno pa sta postala še starša.

Patricija Harl in njen partner Kristian sta na družbenem omrežju sporočila, da sta postala starša. Komentatorka Ljubezni po domače na kavču in nekdanja tekmovalka šova je s svojimi sledilci delila črno-belo fotografijo para, na kateri v naročju drži dojenčka, ob njej pa pripisala 'mi' v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku.

"Kristian je res ena lepa duša in moja duša. Odnos je stekel hitro, pa hkrati čisto naravno in magično. Moja kužka sta ga takoj sprejela. Njegova družina in družba so pa tudi ekstra super. Dal mi je prostor, varnost in čas, da sem se malo 'odpočila' od življenja, zadihala in se postavila na noge. To je ta tip razmerja, ki ga želiš svojim najdražjim. Ne vem, popolnoma se ujemava, res se imava lepo. Brez drame. Ljubezen je tako ali tako povsem enostavna. Vsak, ki pravi, da ni, še ni našel svoje osebe," je o partnerju za naš portal 24ur.com povedala pred porodom, ko je potrdila, da se bosta v oktobru razveselila dojenčka.

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

