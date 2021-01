Oboževalci komičarke Martine Ipša so prišli na svoj račun in se nasmejali njenim šalam po vsem svetu. Nastopila je namreč v kar dveh stand-up šovih: s hrvaškimi in srbskimi kolegicami na ženskem večeru, s Klemnom Bučanom in drugimi slovenskimi komiki pa na dobrodelnem stand-upu za Larine korake. Oboje se je seveda izvedlo prek spleta.

icon-expand