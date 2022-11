Komik Daniel Sloss odkrito o slavi, uspehu, kokainu in pijančevanju

Eden trenutno najbolj vročih komikov na svetu Daniel Sloss je s komedijo in šalami začel v osnovni šoli ob tragični izgubi sestre, ko je želel člane družine razbremeniti stresa žalovanja. Pravi, da sicer v šoli nikdar ni veljal za glavnega razrednega zabavljača. Raje se je s humorjem spravljal na razredne frajerje, to pa je bilo izjemno všeč njegovim učiteljem. Sedaj redno nastopa na TV-šovih The Graham Norton Show, Conan in Sunday Night at the Palladium. Več si oglejte v spodnjem pogovoru, ki ga je imel z njim naš Simon Vadnjal.