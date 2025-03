Komik Perica Jerković nasmejal na dveh razprodanih predstavah

OGLAS

S stand-up komedijo napolniti Gallusovo dvorano Cankarjevega doma ni mačji kašelj. Narediti to dvakrat v enem večeru pa je res presežek. Doslej je to uspelo le velikemu Jimmyju Carru. Zdaj se mu je ob bok postavlja tudi eden naših najbolj vsestranskih ter izjemnih ustvarjalcev komedije, ki že več kot dve desetletji premika meje na domači stand up sceni, v teatru in na TV.

Perica Jerković FOTO: Marko Pigac icon-expand

Predstavo Na velikem odru je Perica Jerković zasnoval z željo, da gledalcem, ki so ga zadnje čase gledali malo manj ali pa ga sploh še niso doživeli v živo, ponudi v posluh zgoščen odmerek najboljšega, kar je ustvaril v zadnjih petih letih. Od herojke Joži v malem Mercatorju, nežnih prijemov mojstrov kolonoskopije, do iskanja delfinov v srednji Dalmaciji, neskončnega čakanja boljše polovice, analiziranja stihov Ferija Lainščka in drugih zgodb, ki so spravile gledalce v delirij. Perica je tako še enkrat več dokazal, da je izjemen avtor in izvajalec, ki ga je užitek poslušati in gledati kako spretno pripelje do panča, s tem šovom pa je vrgel rokavico tudi številnim kolegom, ki so mu ploskali in se brez zadržkov smejali z njim v dvorani.

icon-expand FOTO: Marko Pigac

icon-expand FOTO: Marko Pigac

icon-expand FOTO: Marko Pigac

icon-expand FOTO: Marko Pigac

icon-expand FOTO: Marko Pigac







Predstavo Perice Jerkovića so si ogledali tudi številni znani obrazi. icon-picture-layer-2 1 / 5

"Tako lep odziv na ta projekt je res lepo priznanje za vse dosedanje delo in vzpodbuda za ustvarjanje vnaprej. Pa upam, da smo s tem odprli vrata in da takšni veliki celovečerni solo šovi domačih komikov postanejo stalnica," je povedal komik.

Perica Jerković z gostoma. FOTO: Marko Pigac icon-expand