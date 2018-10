Končno pobegnila na prave medene tedne

Kristina in Miha Vodičar, profesionalni plesalec in koreograf, ki smo ga letos lahko spremljali na parketu plesnega šovaZvezde plešejo, sta po junijski poroki odpotovala v Grčijo. Miha nam je takrat ob vrnitvi zaupal, da to niso bili pravi medeni tedni in da bodo ti še prišli na vrsto. In res je tako. Zaljubljenca namreč te dni uživata na rajskih Maldivih.