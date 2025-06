Na slovenski glasbeni sceni je prišlo do preobrata. Po burnem javnem sporu med glasbenico Niko Zorjan in zakoncema Marjetko in Alešem Vovkom – Raayem – je v javnost prišla novica, da so vpleteni zadevo sporazumno rešili.

Med glasbenico Niko Zorjan in zakoncema Marjetko in Alešem Vovkom - Raayjem je prišlo do sporazuma. Kot je prvi poročal portal Žurnal24, so vpleteni spor rešili na sporazumen način."Res je, spor smo rešili na sporazumen način. Oboji smo zadovoljni, da je prišlo do sporazumne rešitve zadeve. Najina energija je zdaj usmerjena v prihodnost, v najino družino in bodoče projekte ter ustvarjanje," pa je za 24ur.com povedal Raay. Za komentar smo prosili tudi Niko, a se še ni odzvala.

Konec spora: Maraaya in Nika izvensodno rešili spor FOTO: Osebni arhiv izvajalke - Jaka Bizjak icon-expand

Spomnimo, pred slabima dvema tednoma so na YouTubu in nekaterih platformah za pretočno predvajanje glasbe skladbe in videospoti pevke Nike Zorjan izginili. Aleš in Marjetka Vovk, ki sta s pevko več let poslovno sodelovala, sta v odzivu zapisala, da sta prošnjo za izbris avtorskih del podala, ker pesmi nista želela povezovati z osebo, s katero nista več delila istih vrednot. Oglasila se je tudi Nika s svojo platjo zgodbe in vnel se je javni spor, v katerega so se vključili tudi drugi estradniki.

Komuniciranje z mediji sta nato prevzela odvetnika vpletenih. Kot je trdil Nikin odvetnik Rok Šonc, se je pevka slabo leto pred iztekom pogodbe odločila zaključiti sodelovanje, saj so bile okoliščine zanjo nevzdržne. Izrazil je mnenje, da je imela Nika v pogodbenem razmerju z Raay produkcijo vse okoliščine in elemente redne delovne zaposlitve, s čimer je upravičil zahtevek po izplačilu v višini 134 tisoč evrov za pokojninske in zdravstvene prispevke za nazaj, kar gre državi in ne v pevkin žep. Medtem se odvetnik zakoncev Vovk dr. Aljoša Dežman po podrobni preučitvi situacije s tem nikakor ni strinjal.