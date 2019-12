Konvencija Makkon: animeji, mange in japonska pop kultura

Animeji, mange in japonska pop kultura so v ospredju na konvenciji Makkon. Že nekaj let v prestolnici na enem mestu zbere ljubitelje vsega, kar je s tem povezano. Konvencija je vsako leto večja in privabi vse več ljudi, ki lahko prisluhnejo predavanjem, se udeležijo različnih tekmovanj, predvsem pa gre za druženje. Vsako leto je vse več tudi takšnih, ki tja pridejo oblečeni v svoje najljubše like.