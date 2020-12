Obilica okroglih rojstnih dni in obletnic z okrnjenim praznovanjem

V letošnjem letu so tako znani Slovenci in Slovenke kot tudi nekateri svetovno znani zvezdniki praznovali okrogle jubileje, a jim je pandemija covida-19 prekrižala načrte za veliko praznovanje. Poleg rojstnih dni pa so nenavadno leto zaznamovale tudi druge obletnice.

V začetku tega nenavadnega leta, še preden se je naše življenje obrnilo na glavo,je 40. rojstni dan praznoval pevec Sebastian. Simpatičnemu Mariborčanu je še uspelo praznovati v velikem slogu, dobil pa je kar enajst rojstnodnevnih tort. Poleg rojstnega dneva je jeseni praznoval 20. obletnico svojega prvega singlaHočem to nazaj, ki ga je 23. septembra 2000 predstavil na izboru za Miss Slovenije.

icon-expand Sebastian je letos praznoval 40 let. FOTO: Tibor Golob

icon-expand Alen Kobilica je praznoval abrahama, letos pa je dobil tudi otroka. FOTO: Aljoša Rebolj

Septembra je 30 let praznoval igralec Robert Korošec, ki smo ga lahko spremljali v seriji Najini mostovi, zaradi ukrepov, ki so prepovedovali zbiranje večjega števila ljudi, je praznoval v družbi najbližjih. Klubu 30-letnikov pa se je pridružil tudi glasbenik Nino Ošlak, ki se je ob okroglem rojstnem dnevu odločil za nakup novega jeklenega konjička. Podobno težavo ob praznovanju 40. rojstnega dne je imela tudi Tinkara Fortuna, ki jo vsi dobro poznamo iz glasbene skupine Bepop ladies. Prav tako je septembra prelomnico obeležil manekenAlen Kobilica, ki je praznoval abrahama. Letos se je slovenski športnik razveselil tudi otroka z izbranko Majo Prašnikar.

icon-expand Srečko in Romana Katanec sta praznovala 30. obletnico poroke. FOTO: Marjan Ciglič; Muzej novejše zgodovine Slovenije

Pandemija je zagodla tudi tistim znanim Slovencem, ki so letos praznovali obletnice poroke. Med njimi je bila tudi igralka Nina Ivanič, ki je marca praznovala 20. obletnico. Pred kratkim pa sta 30. obletnico zakona praznovala Srečko Katanec in žena Romana. Velikega jubileja nista praznovala skupaj, ker je nogometni trener kot selektor trenutno v Iraku.

icon-expand Challe Salle praznuje 10 let kariere. FOTO: Domen Jančič

icon-expand Rita Ora se je za svoje dejanje opravičila. FOTO: Profimedia

Letos je 40 let praznovala Kim Kardashian, ki je oktobra na zasebnem otoku organizirala zabavo. Ob tem se je po mnenju nekaterih tako egoistično pohvalila, da za bogate in slavne v času pandemije ne veljajo enaka pravila. Abrahama so letos praznovale kar štiri svetovno znane ženske. Prva jekraljica božičnih praznikovMariah Carey, ki zase pravi, da je večna dvanajstletnica. Slovenka Melania Trump je praznovala v karanteni. A verjetno ji ni bilo hudega, glede na to, da je takrat še živela v Beli hiši, v hiši s 132 sobami in 35 kopalnicami. Praznovala pa je tudi modna ikona Naomi Campbell, ki je že kar tri desetletja prisotna na modni sceni. Ob jubileju je dejala, da se 50-ih let ne boji. In nenazadnje je abrahama praznovala tudi Uma Thurman, zvezdnica, ki je v svoji karieri zaigrala v več kot 50 filmih in je med drugim blestela z vlogo Mie Wallace v kultnem Šundu Quentina Tarantina.

icon-expand Melania Trump je letos praznovala abrahama. FOTO: Profimedia

icon-expand Al Pacino je letos praznoval 80 let. FOTO: Profimedia

icon-expand Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas sta praznovala 20. obletnico poroke. FOTO: AP