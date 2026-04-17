Kopitar pred koncem kariere poziral s svojo in Sutterjevo družino

Navijače Los Angeles Kings je klub presenetil z objavo fotografije, na kateri je zbrana družina Anžeta Kopitarja, ki v Calgaryju pozira skupaj z legendarnim trenerjem Darrylom Sutterjem in njegovimi najdražjimi. Tako kot naš hokejski zvezdnik za legendarnega velja tudi trener Sutter, pod vodstvom katerega so kralji osvojili edina dva Stanleyjeva pokala.
Na fotografiji so ob Anžetu, njegovi ženi in njunih otrocih tudi njegova starša ter brat z družino, skupaj s trenerjem Sutterjem pa so pozirali tudi njegovi najbližji, vključno s sinom Chrisom, ki nosi Kopitarjev dres iz časa, ko je bil član slovenske hokejske reprezentance.
"Hvala, Darryl Sutter, da si nam pomagal do dveh pokalov v zgodovini kluba Los Angeles Kings," je pod fotografijo pripisal eden od navijačev kluba, drugi pa dodal: "Ko sem prvič pogledal fotografijo, sem popolnoma spregledal Darryla. Pomislil sem, kako lepa fotografija Kopitarjeve družine, a bil hkrati presenečen, da nekdo iz lige NHL pozira v slačilnici Calgary Roughnecks, ki so v ligi NLL. Takoj bi moral prepoznati Chrisa Sutterja!"
