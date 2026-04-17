Kopitar pred koncem kariere poziral s svojo in Sutterjevo družino

Navijače Los Angeles Kings je klub presenetil z objavo fotografije, na kateri je zbrana družina Anžeta Kopitarja, ki v Calgaryju pozira skupaj z legendarnim trenerjem Darrylom Sutterjem in njegovimi najdražjimi. Tako kot naš hokejski zvezdnik za legendarnega velja tudi trener Sutter, pod vodstvom katerega so kralji osvojili edina dva Stanleyjeva pokala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na fotografiji so ob Anžetu, njegovi ženi in njunih otrocih tudi njegova starša ter brat z družino, skupaj s trenerjem Sutterjem pa so pozirali tudi njegovi najbližji, vključno s sinom Chrisom, ki nosi Kopitarjev dres iz časa, ko je bil član slovenske hokejske reprezentance.