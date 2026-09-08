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Domača scena

Kopitarjevi zaživeli v Sloveniji: 'Nova šola, novi prijatelji, nova država'

Ljubljana, 08. 09. 2026 15.54 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
K.Z.
Ines Kopitar

Anže Kopitar je že ob odhodu v ZDA dejal, da se bo po koncu kariere v NHL vrnil v domovino. Naš hokejist, ki se je letos upokojil, se je svojih napovedi držal, skupaj z ženo Ines in njunima otrokoma pa so se res preselili nazaj v Slovenijo, kjer so začeli novo življenjsko obdobje.

"Četrti in šesti razred. Nova šola, novi prijatelji, nova država," je ob družinskih fotografijah pripisala Ines Kopitar. Na njih s torbama pred vrati novega domovanja v Sloveniji v družbi staršev pozirata otroka našega upokojenega hokejista Anžeta Kopitarja, ki sta že začela obiskovati šolo v novi domovini.

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Kmalu po objavi so se pod fotografijami zvrstili številni komentarji, med katerimi so številni sledilci družini zaželeli dobrodošlico in vse dobro ob novem začetku. "To bo najboljše leto za vaju doslej, Neža in Jakob!" je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "To so nove zmage!" Med njimi so bili tudi znani Slovenci, nekdanja naša olimpijska plavalka Sara Isaković pa jim je zaželela: "Dobrodošli doma!"

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KOMENTARJI10

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moat
08. 09. 2026 17.10
Dobrodošli spet doma :).
Odgovori
+2
2 0
Mambo
08. 09. 2026 16.58
Lepo se nadaljuje zgodba o uspehu. Laho vzor marsikomu.
Odgovori
+5
5 0
Mambo
08. 09. 2026 16.58
lahko*
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
08. 09. 2026 16.54
Ne bom rekel, da je ravno božji, ampak model je zelo blizu temu. Enkraten človek, ki je zelo prijazen, skromen, in prizemljen. Zasluge za njegovo prizemljenost pa gredo njegovima staršema, ki sta ga več kot samo sijajno vzgojila. Lepo, da se je vrnil domov.
Odgovori
+4
4 0
Morgoth
08. 09. 2026 16.41
Kopitar je čisto nasprotje Dončiču, v pozitivnem pomenu seveda! Obnaša se odraslo, žene ne vara, z otroki se ukvarja pa še ni samovšečen.
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+11
13 2
geemale
08. 09. 2026 17.04
ja pa gorenc je, k'ne, gorenc.... ne južnak... to je tist kr' teb' nejbolj kofira, k'nede..
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-1
1 2
Delavec_Slo
08. 09. 2026 16.24
Dobrodošel nazaj!
Odgovori
+13
13 0
Banion
08. 09. 2026 16.18
resen športnik in družinski oče, ne pa čevapćić
Odgovori
+9
12 3
vigyNo1
08. 09. 2026 16.25
Med njima je 10+ let razlike. Čevapčić je še dete.
Odgovori
-1
4 5
skywalk
08. 09. 2026 16.35
Nomen est omen :)
Odgovori
0 0
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