Kopitarjevi zaživeli v Sloveniji: 'Nova šola, novi prijatelji, nova država'

"Četrti in šesti razred. Nova šola, novi prijatelji, nova država," je ob družinskih fotografijah pripisala Ines Kopitar . Na njih s torbama pred vrati novega domovanja v Sloveniji v družbi staršev pozirata otroka našega upokojenega hokejista Anžeta Kopitarja , ki sta že začela obiskovati šolo v novi domovini.

Kmalu po objavi so se pod fotografijami zvrstili številni komentarji, med katerimi so številni sledilci družini zaželeli dobrodošlico in vse dobro ob novem začetku. "To bo najboljše leto za vaju doslej, Neža in Jakob!" je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "To so nove zmage!" Med njimi so bili tudi znani Slovenci, nekdanja naša olimpijska plavalka Sara Isaković pa jim je zaželela: "Dobrodošli doma!"